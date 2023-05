Sabato 10 giugno Federmanager Varese organizza il convegno “Transizione ecologica e digitale, impatti su catene del valore, aspetti geopolitici”

Sabato 10 giugno, presso Villa Napoleonica del Centro Congressi di Ville Ponti a Varese (Piazza Litta 2), si svolgerà l’annuale Assemblea dei Soci di Federmanager Varese, sede territoriale di Federmanager, l’Associazione maggiormente rappresentativa in Italia nel mondo del management.

Nella mattinata, alle ore 11 .00 si terrà il convegno pubblico dal titolo “Transizione ecologica e digitale, impatti su catene del valore, aspetti geopolitici”, organizzato in collaborazione con LIUC Business School e sponsorizzato da Banca Generali e dedicato a tutti gli associati e ai dirigenti, quadri e alte professionalità di aziende industriali del territorio.

“L’approfondita e corretta conoscenza di un tema così complesso quale la transizione ecologica e digitale, declinato in termini di sostenibilità economica e sociale, è non solo di rilevante importanza per un impegno efficace dei manager in azienda, ma anche molto significativo nella sfera delle scelte quotidiane individuali ed in ambito familiare: ci auguriamo che il convegno organizzato in collaborazione con la Business School della LIUC possa dare un contributo concreto ai nostri Associati ed a quanti parteciperanno all’incontro, che dimostra l’impegno concreto di Federmanager a servizio del Territorio”, dichiara Eligio Trombetta, Presidente di Federmanager Varese, che aprirà i lavori insieme a Federico Visconti, Rettore di LIUC Università Cattaneo, con un saluto istituzionale: “E’ vero che per le aziende e per i manager le sfide sono sempre esistite. Ma è altrettanto vero che in tempi di “transizione accelerata e instabile” come quelli che viviamo sono salite di livello. Per rispondervi servono ricerca rigorosa e stretta interazione tra gli attori. La consolidata collaborazione tra Federmanager e LIUC Business School lavora proprio in tale direzione, producendo risultati di valore”, continua il professor Visconti.

Al convegno, che sarà moderato da Sergio Luciano, Direttore di Economy Mag, interverranno, in qualità di relatori, esperti del settore: Massimiliano Serati, Deputy Dean Faculty & Research di LIUC Business School, Paola Margnini, Responsabile del Centro Studi di Confindustria Varese, Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo S.p,A., Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia.

Per il professor Serati “Il sistema economico globale attraversa una fase ricca di opportunità, ma anche molto delicata. Le spinte robuste e irreversibili verso la transizione ecologica e digitale si scontrano con un clima di crescente incertezza e volatilità che coinvolge gli assetti economici internazionali e le catene del valore globali. Più che mai servono – sia ai Policy Maker, sia a imprenditori e Manager – attitudine alla visione di scenario, gestione del rischio, capacità di progettare strategie flessibili. L’evento sarà un’ottima occasione per riflettere su quale sia il modo migliore per alzare lo sguardo, superare l’ottica di brevissimo periodo e pensare davvero al futuro sviluppo del nostro paese”.

“La transizione ecologica e digitale è in atto e riguarda tutti gli attori, non solo le imprese – spiega la Dr.ssa Margnini – Esiste una maggior consapevolezza da parte dell’impresa del contesto e degli stakeholder che la circondano, basti pensare al recente emergere delle società benefit (attualmente 37 nella nostra provincia). Secondo una recente indagine, tra le imprese della provincia di Varese, il 44% ha in programma investimenti in digitalizzazione e il 43% in sostenibilità nel 2023. Lo stimolo arriva da diversi fattori: l’appartenenza a catene produttive globali, una evoluzione della regolamentazione, una diversa e crescente sensibilità del consumatore, un cambiamento culturale di matrice sia tecnologica che generazionale, una sensibilità endogena e crescente delle imprese. Inoltre, cambia l’interazione con il decisore pubblico: da un lato stimola la transizione (PNRR), ma dall’altro non deve rischiare di creare disparità nella competizione globale imponendo normative che potrebbero non esser fatte rispettare equamente tra i vari player globali. Infine, il territorio deve saper agire valorizzando le proprie competenze, farle crescere e indirizzarle per generare un terreno fertile per il sistema imprenditoriale e sociale rispetto a quelli che sono i cambiamenti in atto. Una possibile risposta può arrivare dal Piano Strategico di Confindustria Varese (MILL)“.

L’Ing. Ongaro, nel suo ruolo di Responsabile Innovazione e Sviluppo Tecnologico, porterà la propria testimonianza aziendale: “Leonardo sta implementando soluzioni per diventare, sempre più, un’azienda orientata alla sostenibilità e alla digitalizzazione, due obiettivi cardine per rafforzare la crescita e la competitività dell’impresa in un mercato globale in costante evoluzione e consolidare così la propria leadership internazionale”.

Nella parte privata, che si terrà nel pomeriggio, a seguito di un buffet lunch offerto ai partecipanti, saranno presentate le relazioni di fine mandato del Presidente Eligio Trombetta e saranno resi noti i risultati delle votazioni per la proclamazione dei membri eletti agli Organi Sociali dell’Associazione per il triennio 2023-2026. Verranno, inoltre, consegnati i riconoscimenti ai Soci iscritti da 40 anni, i Soci in servizio iscritti da 25 anni e il più giovane Socio iscrittosi nel 2022.

A conclusione dell’evento si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio destinate a figli di Associati che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore e dei premi di laurea a due giovani laureate residenti in provincia di Varese.

