Festa della Mamma a Marnate: pranzo conviviale, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Cacciatori, ha organizzato un evento speciale per celebrare la Festa della Mamma al Parco Ex Mulino di Marnate. Domenica 7 maggio, dalle 12.00, si terrà un aperitivo e un pranzo conviviale per festeggiare insieme questa giornata dedicata alle mamme.

Il menù proposto prevede un aperitivo, pasta all’amatriciana, salsicce in umido con piselli e patate, salamella con pomodori in insalata, dolce e caffè. Il prezzo per partecipare al pranzo è di 20€ per gli adulti e 10€ per i bambini. Per prenotare il pranzo, è necessario inviare un messaggio WhatsApp o chiamare al numero 351/3231705 entro giovedì 4 maggio.

A partire dalle 14.30, il divertimento è assicurato per tutti con un laboratorio di circo per famiglie e un grande spettacolo di magia e clowneries a cura de “La Valigia Magica”. L’evento promette di essere un’occasione speciale per trascorrere una giornata all’insegna della gioia e della condivisione, celebrando le mamme e offrendo attività interessanti per tutta la famiglia.

Non perdete questa fantastica opportunità di festeggiare la Festa della Mamma in compagnia e condividere momenti indimenticabili con i propri cari. Vi aspettiamo numerosi al Parco Ex Mulino!