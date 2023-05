Giornata del Verde Pulito, Busto Arsizio aderisce

È stata approvata dalla Giunta l’adesione all’iniziativa promossa da Regione Lombardia denominata “Giornata del Verde Pulito”, organizzando l’evento nella giornata di domenica 12 maggio.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare al rispetto e alla pulizia del territorio, salvaguardandolo in tutte le sue componenti e preservandolo dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti, attraverso l’incentivazione all’adozione di comportamenti che denotino un alto senso civico, un profondo sentimento d’appartenenza alla propria realtà territoriale, con la volontà di partecipare attivamente ad un progetto comune di tutela e salvaguardia di un bene che è patrimonio di tutti.

Nella stessa deliberazione si individuano, quali zone interessate dalla suddetta manifestazione di volontariato ambientale, le aree di maggior criticità presso le quali intervenire, che nello specifico interessano l’area a verde confinante con via della Vite/ Via Bettolo e Via Rossini.