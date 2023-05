Gli animalisti: “A Samarate si indaghi anche sulla pista satanica”

«S’indaghi anche sulla pista satanica». Lo chiede l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA, rispetto al caso delle pecore morte a Samarate. L’associazione aveva già sollevato l’ipotesi nei giorni scorsi, facendo molto rumore, anche se l’orientamento di chi sta ricostruendo la questione è che si possano escludere motivazioni di questo genere.

«Secondo le notizie che abbiamo raccolto nei giorni scorsi sono state sentite dai carabinieri di Samarate tre persone, tre pastori in quanto la prima pista ipotizzata dalle forze dell’ordine rimane quella della faida tra pastori, ma non si escludono a priori anche le altre piste tra cui quella satanica le cui indagini sono riservate e portate aventi con una certa cautela» (l’indagine, a quanto ci risulta, è in realtà in carico solo alla Polizia Locale di Samarate.

«A noi interessa che questi episodi non accadano più – dicono gli animalisti – e ci siamo permessi di rilevare che tra le piste possibili potrebbe esserci anche quella di qualche gruppo esoterico la cui presenza è stata rilevata nella zona a partire dal famoso gruppo delle Bestie di Satana, anche in quell’occasione chi di dovere smentiva e sminuiva e poi sappiamo come è andata a finire, noi – conclude la nota di AIDAA- siamo i primi ad augurarci di sbagliare ma far finta ce il problema non esista non aiuta certo a risolvere la situazione e soprattutto rischia di mettere a rischio in futuro altri animali».