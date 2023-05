Il caso “misterioso” della pecore morte a Samarate

Sta facendo molto discutere a Samarate il caso di tre pecore ritrovate morte e (almeno una) sanguinanti in via Zelliner, ai margini dell’ abitato della cittadina.

L’indagine è in capo alla Polizia Locale samaratese, che ha fatto accesso al luogo.

Una pecora risulta registrata e in carico ad un pastore del luogo, già conosciuto. Altri agnelli non sono registrati, ma rientrano nei limiti temporali per la registrazione (sei mesi). È stato anche attivato il veterinario dell’Ats competente.

Nonostante siano state sollevate una serie di ipotesi alternative, gli elementi raccolti fanno ritenere che si tratti di morte naturali, anche se non è chiaro se poi alcuni animali siano stati parzialmente macellati. I capi si trovavano a bordo comunque di un veicolo del pastore.

Ha fatto piuttosto rumore una dichiarazione dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che – nell’annunciaree un esposto alla procura di Varese (a dire il nero non competente) – ha ipotizzato “una vendetta o di un furto di carne”, ma ha anche detto che “non si eslude nemmeno la pista del sacrificio esoterico o satanico”.

Pista satanica che invece viene “sicuramente esclusa” dal sindaco Enrico Puricelli. Anche il sindaco ha usato comunque parole dure parlando di “una vergogna” di fronte a uno scenario incivile, quali che siano le cause del decesso degli animali.

Gli accertamenti della Polizia Locale in ogni caso proseguono, con la verifica dei documenti amministrativi dei pastori e dei capi ovini. Allo stato attuale non ci sarebbero comunicazioni o ipotesi di reato.