Gocce dal soffitto al secondo piano della scuola Morandi: in estate l’intervento

È sensibilmente peggiorato il problema di infiltrazioni d’acqua dal tetto della scuola primaria Morandi (IC Varese 5 ) alla Brunella, al punto che in una classe serve il secchio per raccogliere le gocce che cadono ritmicamente dal soffitto mentre fuori piove.

Per risolvere il disagio, segnalato anche dai genitori, l’Amministrazione Comunale ha previsto dei lavori alla struttura del plesso della Morandi che avranno luogo in estate. «Mancano pochissimi giorni alla fine delle lezioni e, in accordo con la scuola, abbiamo ritenuto più opportuno trasferire i ragazzi della classe interessata in un’altra aula libera della scuola per avviare poi il cantiere nel periodo estivo, in modo da non creare ulteriori disagi a tutti gli studenti del plesso», spiega l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio.

Per il momento la dislocazione ai piani delle 14 classi della Morandi, strutturata a inizio anno con 6 classi al secondo piano (3B – 3C – 4A – 4B – 4C – 5B – 5C) è “da confermare in base alle condizioni del soffitto nelle aule con infiltrazioni di pioggia al piano 2”, come si legge nella circolare 603 del 29 maggio dell’IC Varese 5.