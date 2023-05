I dati del metalmeccanico, l’ultimo saluto ad Alice e la coppa del mondo di canottaggio nel podcast dell’8 maggio

Le notizie del podcast di lunedì 8 maggio

Sono molto positivi i dati emersi dall’assemblea del gruppo delle imprese meccaniche di Confindustria Varese, che conta 390 realtà associate per 27.706 addetti in totale.

Nel 2022 i livelli produttivi del settore metalmeccanico varesino sono infatti risultati in aumento per il 36% delle imprese e stabili per il 41,8%, se paragonati al trimestre precedente.

Per quanto riguarda l’export, il settore metalmeccanico varesino ha registrato, rispetto al 2021, un aumento dell’export di quasi l’8% , con un incremento dell’import rilevante di oltre il 21 per cento. All’interno del settore, un aumento importante nelle vendite all’estero lo hanno avuto i macchinari (+9,0%), che è anche la principale voce per peso sul commercio estero varesino: quasi il 20% del valore totale).

Ci sarebbe la comunicazione di abuso edilizio inviata dal Comune ai responsabili del Centro Fondo di Brinzio alla base della rimozione delle casette in legno che ospitavano i mezzi impiegati per tenere a regime la lunga pista di fondo che da decenni viene battuta in paese ad ogni inverno con la neve. “Senza quelle casette che custodiscono motoslitte e gatto delle nevi sarà impossibile mantenere la pista”, spiegano i responsabili del Centro Fondo. La notizia, appresa in questi giorni, ha innescato enormi interrogativi sul futuro delle associazioni che gravitano attorno alla pista di fondo: si tratta di volontari che mettono da anni a disposizione il loro tempo libero per mantenere un’area che rappresenta anche oramai il simbolo del paesino dove qualche anno fa si è allenata anche la nazionale di sci. Il sindaco Roberto Piccinelli per il momento non rilasci dichiarazioni sull’accaduto. La notizia è suonata come un vero e proprio shock per tutti gli appassionati di sport invernali della provincia di Varese.

Con l’avvicinarsi dell’estate a Malpensa diventa sempre più evidente il problema della sosta pericolosa nei dintorni dei terminal. Un problema presente da anni, che si è tentato di arginare con varie contromisure, ma che ancora non ha avuto soluzione.

E con l’estate in arrivo, e l’intensificazione dei voli, la sosta pericolosa è ben visibile a tutti, e in maniera eclatante proprio nei fine settimana, quando aumentano i movimenti: dall’uso delle piazzole in superstrada al parcheggio direttamente sulle rampe di uscita verso il Terminal 1, alla sosta sul “rotondone” all’ingresso del terminal.

Tutti comportamenti potenzialmente pericolosi, specie quando ci sono una gran quantità di veicoli parcheggiati qua e là o in manovra per entrare e uscire dai “parcheggi” a ridosso del Terminal 1. Comportamenti da regolamentare, di competenza della Polizia Stradale o della Polizia Locale di Ferno: per sopperire alle carenze d’organico di quest’ultima era già stata anche attivata, fin dalla scorsa estate una forma di collaborazione con altri comandi di Polizia Locale , coordinata da Regione e Prefettura.

C’era grande commozione nella mattina di lunedi a Castelseprio per l’ultimo saluto ad Alice Grilli, scomparsa improvvisamente all’età di 29 anni: un lutto che ha molto toccato il paese, perché Alice era molto conosciuta per varie ragioni: dall’oratorio alle ripetizioni ai bambini del paese, in cui era nata e dove si stava costruendo una vita con il suo compagno.

In occasione delle esequie il sindaco Silvano Martelozzo ha dichiarato il lutto cittadino: e al funerale si sono presentate centinaia di persone, dentro e davanti alla chiesa parrocchiale.

Gli amici l’hanno salutata anche con uno striscione davanti appeso davanti al municipio, vicino alla chiesa, sotto la bandiera a mezz’asta e abbrunata a lutto, con scritto: “Senti che bel vento, non basta mai il tempo”, una strofa della famosissima canzone di vasco rossi, “Un senso”.

Tornano le gare di canottaggio internazionali alla Schiranna: e per farlo al meglio, a poco più di un mese dall’inizio della World Rowing Cup II, che andrà in scena al lido di Varese tra il 16 e il 18 giugno prossimo, il Comitato Organizzatore chiama a raccolta giovani e adulti, a partire dai quattordici anni compiuti in avanti, per rinforzare le file dei volontari.

Grazie ad un protocollo d’intesa tra il Comitato e l’Ufficio Scolastico Territoriale, tutti gli studenti potranno fare richiesta e far valere la loro attività di volontariato come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

In tutto saranno oltre 300 i volontari impiegati nell’evento, un gruppo senza limite massimo di età: il loro impegno, la loro competenza e la loro energia aiuteranno a sviluppare tutte le attività in vista e durante lo svolgimento della Coppa del Mondo.