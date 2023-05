I primi passi della “nuova” Pro Patria: Piran e Fietta rinnovano il contratto

La stagione 2022/23 non è ancora ufficialmente finita ma, terminate le partite dei tigrotti di Busto Arsizio in calendario, la Pro Patria incomincia già a muovere i primissimi passi verso il futuro con i rinnovi dei giocatori in organico.

In attesa della nomina del nuovo allenatore dopo l’addio di Jorge Vargas, a sedersi alla scrivania del direttore sportivo Sandro Turotti per dare forma alla “nuova” Pro Patria sono stati, finora, due tra i giocatori più apprezzati nel finale di campionato: il diciannovenne Leonardo Piran, al primo contratto da professionista, e il capitano Giovanni Fietta, che al termine dell’ultima partita a Seregno aveva fatto intendere di voler proseguire alla “guida” della squadra.

Due giocatori diametralmente opposti dal punto di vista anagrafico accomunati tuttavia dal reparto di competenza, il centrocampo, e soprattutto dal dna a forti tinte bianco-blu. Sono infatti 19 gli anni di distanza tra il capitano e la mezzala classe 2003, quest’ultimo reinventatosi con gran successo nell’ultimo quarto di campionato esterno di fascia. Le tante prestazioni di alto livello sulla corsia di destra, con tanto di applausi da parte della presidente Patrizia Testa in sala stampa dopo le contestazioni contro il Novara, hanno così portato il giovane prodotto del vivaio a firmare un triennale fino al 2026.

Immancabile e immutabile è anche la stima della numero uno di Via Ca’ Bianca nei confronti del capitano, come dimostrato nella serata di ieri, martedì 2 maggio, al Bar Franco, dove ogni mese la società premia davanti ai tifosi il giocatore del mese in base alle pagelle della stampa, comprese le nostre che potete trovate qui.

Per Fietta non solo il ritiro del premio “tigrotto di Aprile”, ma anche la firma, insieme alla presidente Testa, dell’estensione del contratto fino al 30 giugno 2024.