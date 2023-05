Il black-out nel condominio ad Azzate fa scoprire un furto di energia elettrica

È accusato di essersi appropriato di energia elettrica rubandola allo stesso condominio in cui abitava (e dove risultava “più che moroso” rispetto al pagamento di affitto e spese condominiali). Per questo c’è un uomo a processo a Varese che dovrà rispondere dell’accusa di furto: nell’udienza di martedì mattina è stato sentito l’amministratore del condominio che venne accusato da parte di altri affittuari di quello strano black-out in un caseggiato di via Piave ad Azzate nel febbraio del 2020.

Da qui la denuncia ai carabinieri e la successiva richiesta di intervento ad un elettricista anch’esso sentito in aula. Il tecnico uscì per il sopralluogo e si accorse dell’allaccio abusivo seguendo i fili che partivano da un collegamento volante al contatore condominiale e che arrivavano fino alle soglie di un appartamento privato, allacciati a un salvavita.

L’elettricista a quel punto staccò l’allacciamento posticciò che probabilmente generò il sovraccarico di tensione causa della temporanea interruzione dell’erogazione elettrica che oltre al disservizio fece scoprire il sospetto furto. La sentenza a febbraio.