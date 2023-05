Il Maga presenta “Show”, l’evento finale del progetto Contatti

Al Museo MA*GA di Gallarate, sabato 27 maggio 2023, alle ore 16.30, l’HIC Hub Istituti Culturali di Gallarate presenta SHOW, l’evento finale del progetto “CONTATTI – Percorsi Multidisciplinari per under 35”, finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando “Giovani SMART”, destinato a progetti mirati ad azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso l’organizzazione di laboratori artistici. Il progetto, realizzato dal Comune di Gallarate in sinergia con la Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo MA*GA e CSR Rete di Imprese e Scuole, ha coinvolto alcune scuole superiori del territorio.

Attraverso diversi laboratori, i partecipanti hanno esplorato due diversi percorsi creativi per arrivare alla realizzazione di un podcast e alla creazione di un’opera performativa collettiva. In parallelo, è stato organizzato un servizio di assistenza e supporto psicologico, con incontri specifici nelle classi delle scuole. SHOW è l’evento finale per presentare alla cittadinanza i lavori realizzati dai ragazzi.

POESIE E ALTRE AVVENTURE

L’artista Roberto Fassone con Francesca Chiara del Dipartimento Educativo del Museo MA*GA ha condotto un workshop nel mese di marzo, dedicato a un tema della creatività partendo da alcuni interrogativi: Che cos’è una poesia? Come scriverla? Come leggerla, declamarla, performarla?

Durante le cinque giornate, i licei partecipanti hanno scritto poesie, elaborato immagini e sviluppato intuizioni. Il risultato è stato la realizzazione di un libro a cura di ARTIGLI, crasi dei nomi dei due licei partecipanti, il Liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio e i Licei del Viale dei Tigli di Gallarate. Un libro, anch’esso intitolato Poesie e altre avventure raccoglie i numerosi elaborati maturati: poesie ideate in un minuto, haiku di presentazione, composizioni scritte usando testi di canzoni, immagini generate da intelligenze artificiali e una serie di nuovi titoli per le opere di Andy Warhol (mostra ancora in corso al MA*GA).

Nel pomeriggio di sabato verrà presentato il libro e sarà possibile ascoltare attraverso la voce dei ragazzi il racconto dell’esperienza in una lettura performativa.

PAROLA – LO STORYTELLING DALLA SCRITTURA AL PODCAST

La casa di produzione Emons Record, la scrittrice Eleonora Fornasari e Manuela Piemonte della Biblioteca Civica Luigi Majno hanno realizzato il workshop “Parola – Lo storytelling dalla scrittura al podcast”.

Da marzo a maggio 2023 i ragazzi della classe 2B del Liceo delle Scienze Umane Gadda Rosselli hanno appreso le maggiori tecniche di scrittura creativa e le fasi di creazione di un podcast. Il percorso, incentrato sulla narrazione delle emozioni, è stato arricchito dall’incontro con il podcaster Francesco “Kento” e le produttrici Maria Saracino e Caterina Bocchetti. I ragazzi hanno quindi scritto i testi, entrando infine in sala di registrazione per dare voce ai sei episodi sotto la guida della regista Camilla Brison.

Il risultato è CONTATTI, il podcast che spiega agli adulti il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi sul modo in cui la pandemia ha cambiato l’amore, la scuola, l’amicizia, la famiglia e il tempo libero.

Nel pomeriggio del 27 maggio il podcast verrà lanciato online e sarà possibile ascoltarne il primo episodio.

CSR – INTERVENTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

L’intervento di sostegno psicologico realizzato da ReteCSR ha coinvolto oltre 70 ragazzi e ragazze di tre classi prime dell’I.S. Giovanni Falcone e dell’ITE – LL Gadda Rosselli di Gallarate con 4 incontri da due ore. Obiettivo primario dell’intervento è stato promuovere il benessere psicologico degli studenti in un percorso di potenziamento delle

competenze emotive e relazionali, partendo dal presupposto che la comprensione e gestione delle emozioni svolgono un ruolo fondamentale per costruire il benessere individuale e nelle relazioni con gli altri.

L’intervento ha mostrato che per gli adolescenti la rabbia rappresenta una delle emozioni più difficili da gestire. L’intervento ha consentito a ragazzi e ragazze di comprendere meglio tale emozione ed alcune modalità per gestirla insieme ad altre emozioni negative, ma anche di comprendere come potenziare l’effetto delle emozioni positive e trovare soluzioni condivise per promuovere lo “stare bene” a scuola e con gli altri.

Programma

Ore 16.30 saluti istituzionali in Sala Arazzi Ottavio Missoni

Ore 17.00 presentazione del progetto CONTATTI. Percorsi multidisciplinari per under 35 e delle attività correlate

Ore 17.30 in Sala Conferenze inaugurazione dell’allestimento “Poesie e altre avventure” di Roberto Fassone e performance degli studenti del Liceo Arturo Tosi, Busto Arsizio e dei Licei del Viale dei Tigli, Gallarate

Ore 18.00 in Biblioteca lancio del podcast “CONTATTI. Parola” con ascolto della prima puntata

*L’ingresso all’evento “SHOW” è gratuito, per chi desiderasse visitare anche la mostra Andy Warhol. Serial Identity, a partire dalle ore 16.30 sarà possibile usufruire dell’ingresso ridotto a € 8,00 da acquistare in biglietteria.