Il mercato del private equity e le piccole imprese, se ne parla all’Insubria

Lunedì 15 maggio alle ore 16, nell’ambito del progetto Interreg Skillmatch-Insubria, il Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle economie locali, Criel, organizza un incontro dal titolo “Il mercato del private equity: la metodologia di approccio per le PMI”. Il seminario si svolge in modalità mista, in presenza nella Sala del Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria, e online collegandosi al seguente link: https://bit.ly/44DLF1H

In un contesto di mercato sempre più dinamico e turbolento le piccole e medie imprese hanno come obiettivo di perseguire strategie di crescita sempre più articolate. Per raggiungere questo obiettivo necessitano di tre condizioni prioritarie: disponibilità finanziarie anche a titolo di capitale di rischio, attitudine manageriale alla crescita, capacità di attirare le migliore risorse umane. Il mercato dei capitali mette a disposizione delle aziende non quotate fondi di investimento specializzati, finalizzati a fornire capitale di rischio e supporto decisionale per avviare e consolidare un percorso virtuoso di valorizzazione aziendale: il mercato del private equity.

Le tematiche analizzate: dimensione e analisi degli operatori del mercato del private equity; tipologie di operazioni contemplate nel mercato del private equity: Start up, Expansion e Leveraged buyout; come strutturare un approccio metodologico per preparare una azienda PMI ad un’operazione di private equity. Interviene Dario Gentile, Advisor/CFO di PMI e Investment manager per fondi di private equity; introduce e modera Gioacchino Garofoli, Criel, Università dell’Insubria L’incontro è dedicato alle imprese, ma è aperto anche a commercialisti, consulenti finanziaria e coloro che sono interessati.