Il Teatro di Varese termina la stagione e si sposta al Varese Summer Festival

Si è conclusa sabato 27 maggio la stagione del Teatro di Varese 2022/23 e sono in calendario i prossimi appuntamenti attesi in autunno tra cui i già annunciati “Felicissimo Show” di Pio e Amedeo e Max Gazzè. La seconda stagione del Teatro curata dalla Ad Managemente di Alessandro De Luigi e la direzzione di Filippo De Sanctis si è conclusa in maniera positiva con la struttura varesina che è diventata punto di riferimento dei tour nazionali, nominato tra i teatri moderni italiani più interessanti per offerta e trasversalità della struttura.

In attesa della riapertura tutta la programmazione per i mesi più caldi sarà con il Varese Summer Festival: Drusilla Foer, Goran Bregovic, Alice, Francesco Gabbani, Katia Follesa e Angelo Pisani, Stefano Bollani, Phil Palmer e Paola Maugeri, Morricone Film History e Pink Floyd History. Sono queste le serate che prenderanno vita dal 19 al 30 luglio ai Giardini Estensi di Varese.

Alessandro De Luigi della AD Management: «Siamo soddisfatti della stagione che si è appena conclusa che ha visto sul nostro palco artisti tra i più amati del panorama nazionale. La sinergia con le istituzioni e l’apprezzamento del pubblico di Varese sono stati ingredienti fondamentali per la riuscita eccellente della stagione 2022/2023. Abbiamo già programmato alcuni nuovi titoli, ma adesso ci concentriamo sull’estate e il Varese Summer Festival con l’intento di regalare alla città e ai turisti tantissime emozioni e momenti di cultura e divertimento».

Il calendario e le informazioni del Varese Summer Festival sono su www.varesesummerfestival.it