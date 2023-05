In bicicletta tra i tavoli dell’area feste, il sindaco di Castronno rimette i lucchetti

Ormai è un braccio di ferro tra il sindaco Giuseppe Gabri e i ragazzini che si trovano all’area feste di Castronno.

Il campo da calcio è aperto durante i pomeriggi, la zona che ospita i tavoli sotto la veranda anche, ma i ragazzi che usano lo spazio pubblico, alcuni dei quali vengono da fuori paese, hanno cominciato a compiere piccoli atti vandalici: abbandonano rifiuti, hanno bruciato il campo in erba sintetica, e hanno usato tavoli e sedie per fare acrobazie con le biciclette.

Il sindaco nei giorni scorsi ha chiuso l’area feste per quindici giorni. I genitori di alcuni ragazzi hanno chiesto un incontro con il primo cittadino per cercare una soluzione al problema, incontro al quale hanno partecipato anche i figli. Passati i quindici giorni l’area feste è stata riaperta ma “la lezione” evidentemente non è servita.

«Dopo un paio di giorni dalla riapertura ho trovato ancora sporcizia – scrive Gabri in un post – . Sgommate di bicicletta (ci è costato circa 600€ ripulire la pavimentazione), qualche rifiuto nel campo e recinzione del cantiere aperta. Morale: dieci giorni di chiusura».

«Mi dispiace – aggiunge il sindaco – ma finché non sarà chiaro che è un’area pubblica, e quindi bene comune, metteremo i lucchetti ogni volta che qualcuno danneggerà attrezzature e struttura. Abbiamo messo a disposizione dei giovani un posto nuovo e molto bello, ma se non si riesce ad utilizzarlo con rispetto e cura allora lo chiudiamo. E sarà sempre così, meglio che sia chiaro».