Incidente in un cantiere edile nel Comasco, muore un operaio di 55 anni

Grave incidente sul lavoro in provincia di Como, dove un uomo di 55 anni è morto precipitando in un cantiere edile.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 9 maggio, attorno alle 14,30 a Sala Comacina, in un cantiere sulla via Vecchia Regina. Per causa ancora da ricostruire, l’uomo è caduto da un’altezza di circa 3 metri. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari, arrivati sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso decollato dalla base di Como: l’uomo è deceduto sul colpo.

Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri di Menaggio che hanno affiancato 118 e Vigili del fuoco di Como nelle operazioni di soccorso. Sul posto anche i tecnici di Ats Insubria di Como per verificare lo stato del cantiere e la dinamica del drammatico infortunio.