Infermieri in piazza a Busto Arsizio per la giornata a loro dedicata: “Sempre al servizio della salute”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infermiere che ricorre il 12 maggio, l’OPI di Varese in collaborazione con il Corso di Laurea Infermieristica dell’Università Insubria – sezione di Busto Arsizio, con il patrocinio dall’ASST Valle Olona, ha organizzato nella giornata di domenica un gazebo in via Milano dove vengono rilevati gratuitamente i parametri vitali.

Un servizio alla cittadinanza anche per sensibilizzare la professione infermieristica, pilastro del Sistema Sanitario Nazionale. Presenti all’evento la direttrice del Corso di Laurea, dott.ssa Elisabetta Balestrieri, il vice presidente dell’OPI Marco La Monica e il Consigliere Comunale Alessandro Albani, coordinatore infermieristico e quindi da sempre vicino a questa professione. Nella sola mattinata sono stati rilevate più di 150 misurazioni di parametri vitali.