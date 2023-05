Innovazione ed efficientamento dell’illuminazione, da Regione Lombardia 307 mila euro a Luvinate

307.000€ per il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica, ormai vetusto ed inefficiente, verso un modello sostenibile ed intelligente, grazie all’aggiudicazione del bando Illumina di Regione Lombardia.

350 i punti di intervento. Un nuovo traguardo per Luvinate. Queste le azioni previste: riqualificazione di 337 punti luce, con l’utilizzo di corpi illuminanti con caratteristiche illuminotecniche e di risparmio energetico; introduzione di sistemi d’illuminazione degli attraversamenti pedonali intelligenti; introduzione di sistemi di gestione e telecontrollo da remoto dei parametri di funzionamento e dei consumi energetici di quadri elettrici e/o dei punti luce; sistemi di illuminazione adattiva ed intelligente sui 4 attraversamenti pedonali sulla Statale anche con sensori ambientali ed acustici; realizzazione di un sistema di gestione del flusso luminoso intelligente, per un totale di 33 punti luce, dislocati lungo l’asse di via V. Veneto

Illuminazione Adattiva

Utilizzando le ultime tecnologie nel campo della visione artificiale, è in grado di misurare il livello di luminanza della strada monitorata, valutando il flusso del traffico notturno presente, in termini di numero di veicoli/ora e le condizioni meteo debilitanti notturne (strada asciutta, bagnata, nebbia, neve). Questo per adattare l’esatto valore di luminanza, indipendentemente da condizioni esterne, come lo stato dell’asfalto e il deterioramento e la pulizia delle lampade o degli apparecchi di illuminazione.

Attraversamento intelligente

Sempre attraverso l’ultima tecnologia, si renderà percepibile al guidatore del veicolo che percorre la strada, l’eventuale presenza del pedone sia quando è in procinto di attraversare la strada sia durante l’attraversamento.

«Le soluzioni d’intervento si focalizzano sullo sviluppo di tecnologie volte all’aumento dell’efficienza, in termini di integrazioni innovative e gestione intelligente, con la finalità di conseguire elevati standard di sicurezza ed efficienza degli impianti. Tutto questo – sottolinea il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani – verso la realizzazione di una comunità sostenibile per le misure ecologiche sia di controllo sia di risparmio energetico, anche per ottimizzare le soluzioni per la mobilità e la sicurezza grazie a pratiche d’innovazione territoriale».