A Buguggiate un finanziamento da 900 mila euro, sarà rifatto l’impianto di illuminazione del paese

Oltre 900 mila euro da Regione Lombardia per rifare l’impianto di illuminazione di Buguggiate. Una cifra considerevole che proviene dal “Bando illumina” e che renderà possibile l’efficientamento energetico di tutto il paese.

«Sono davvero molto soddisfatto – commenta il sindaco Matteo Sambo – Abbiamo partecipato al bando perché volevamo riqualificare l’illuminazione del paese: il finanziamento di Regione Lombardia è elevato e questo ci permetterà di eseguire tutte le opere previste. Il bando a cui abbiamo partecipato è dell’anno scorso, e la bontà del progetto ha fatto sì che entrasse in graduatoria in posizione elevata. Da una parte sono molto soddisfatto del lavoro svolto, dall’altra non mi sono ancora abituato alle tempistiche tipiche dell’amministrazione pubblica, anche se comprendo le motivazioni».

Ed ecco che cosa prevede il progetto dell’amministrazione: «Installeremo 15 nuovi quadri elettrici e ne smaltiremo 28 ormai usurati – spiega il sindaco – ; riqualificheremo oltre 550 punti luce esistenti installando lampade a Led, mentre installeremo 27 nuovi punti luce a Led. Inoltre sostituiremo e verniceremo pali e sbracci ammalorati; infine realizzeremo un sistema di telecontrollo di tutti i punti luce. Verranno realizzati 73 punti luce telegestiti in via SP17 e via Cavour; a questi si aggiungerà un sistema di illuminazione adattiva nei parchi cittadini con 31 punti luce. Infine verrano realizzati quattro attraversamenti pedonali intelligenti. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie».