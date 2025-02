Libri in dono all’asilo di Buguggiate che apre al pubblico per condividerli in memoria di Maria Grazia Platto

Venerdì 21 febbraio alle ore 15 l’evento in asilo per leggere insieme i libri donati dall’Associazione Intercultura in nome di Maria Grazia, volontaria prematuramente scomparsa

I volontari dell’Associazione Intercultura hanno donato 15 libri ai bambini della Scuola dell’infanzia di Buguggiate per onorare la memoria di Maria Grazia Platto, abitante a Buguggiate prematuramente scomparsa di recente.

Maria Grazia era una volontaria di Intercultura molto attiva e una donna straordinaria, che credeva nei libri come strumento di apertura delle menti e convinta sostenitrice del dialogo, dell’accoglienza e della comprensione degli altri.

Il Comune di Buguguggiate ha scelto di valorizzare questo gesto di generosità, trasformando la donazione in un momento di condivisione della lettura, aperto ad adulti e bambini e a chiunque vorrà essere presente venerdì 21 febbraio in asilo per sfogliare insieme i nuovi libri donati.

La scuola dell’infanzia aprirà al pubblico alle ore 15 per la lettura condivisa di alcune filastrocche di Gianni Rodari e per condividere uan merenda insieme ai bambini.

ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE INTERCULTURA

L’ Associazione Intercultura è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, che da 70 anni organizza per gli studenti delle scuole superiori scambi fra l’Italia e più di 50 paesi, in un’ottica di educazione alla comprensione della diversità delle culture per la costruzione di un mondo di pace. È presente in tutta Italia con più di 150 Centri Locali in cui operano migliaia di volontari.

A fianco dell’Associazione opera la Fondazione Intercultura, che sviluppa ricerche nell’ambito dell’educazione interculturale, promuove l’internazionalizzazione della scuola italiana e offre innumerevoli borse di studio per favorire la mobilità studentesca internazionale di giovani meritevoli provenienti da famiglie non abbienti.