Ironman di Jesolo, due podi per la Varese Triathlon

Avevano promesso battaglia (oltre che divertimento) e hanno mantenuto le aspettative i 27 atleti del Varese Triathlon che domenica scorsa, 7 maggio, hanno preso parte all’Ironman 70.3 di Jesolo, manifestazione che prevedeva 1,9 chilometri a nuoto, 90 in bicicletta e una mezza maratona a piedi.

La società varesina ha centrato ben due podi: terzo posto nella classifica assoluta a squadre tra 200 club presenti e seconda posizione finale per la staffetta femminile composta da Giorgia Giada Brusa, Stefania Francone e Stefania Favalessa.

Risultati notevoli che fanno il paio con quelli colti a livello individuale dagli atleti di punta del Varese Triathlon: Riccardo Cipolat ha completato la prova in 4h27.04 (144° assoluto), Mattia Luciano in 4h30.03 (180°), Andrea Facetti in 4h31.31 (199°). Per tutti loro ottimi tempi – considerando anche una temperatura dell’acqua a 15°, quindi fredda – e pronostici rispettati. Ottimo anche il fatto che tutti i 27 partenti con i colori bianconeri abbiano portato a termine la prova.

Grazie ai risultati di ognuno quindi, Varese Triathlon ha ottenuto il terzo posto nel campionato per club che il circuito Ironman ha creato per favorire l’aggregazione e la sana competizione. Varese ha concluso con un totale di 51.886 punti ed è stata preceduta solo dall’Ironteam Italia (55.102) e da Team Zoot Europe (53.581).

«Varese è una città ideale per praticare il nostro sport» spiegano i responsabili del club cittadino. La squadra si allena per il nuoto nelle corsie della piscina Robur et Fides sotto la guida di Andrea Bossi; la corsa è invece affinata sulla pista di Calcinate degli Orrigoni con Agostino Bosio mentre per la bicicletta Varese Triathlon sfrutta i meravigliosi percorsi che caratterizzano la provincia. D’estate invece dalla piscina il team si trasferisce al lago di Monate, altro gioiello del Varesotto, insieme alla pista ciclabile del lago.