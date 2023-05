La scuola dell’infanzia di Morosolo si trasforma nel Libro della Giungla per la festa di fine anno

Festa di fine anno alla Scuola dell’Infanzia “S. Girolamo Emiliani” di Morosolo. Venerdì 26 maggio si è radunato il Popolo Libero dei lupi del Libro della Giungla.

Proprio come raccontato da Rudyard Kipling, i bambini e le maestre hanno convocato il loro Branco, costituito da genitori, fratelli e sorelle, nonni ed amici del cuore, nel giardino della scuola adibito a giungla di Seeonee con tanto di Rupe del Consiglio, per presentare a tutti la storia che ha fatto da sfondo integratore all’anno scolastico 2022/2023, ossia la storia di Mowgli, un cucciolo d’uomo tutto pepe e vivacità, come lo sono i 23 bambini dell’unica sezione della nostra scuola.

Con balli e canti, sia in italiano che in lingua inglese, hanno raccontato le avventure del cucciolo d’uomo allevato dai lupi sotto la guida del saggio orso labiato di nome Baloo e di Baghera, la pantera nera, sentinella della giungla. Ciascuno di loro, nessuno escluso, ha messo passione e dato il proprio meglio.

Al grido di “Lupi lupi lupi! Auuuuu!” hanno mostrato tutti insieme ai loro cari che “la forza del lupo è nel branco e la forza del branco è nel lupo”, così come detta la Legge della Giungla e la Legge della Classe. Ma in questa scuola il branco è grande. Oltre alle insegnanti e al personale della scuola, i volontari dell’Associazione Amici Asilo di Morosolo – ODV e qualche nonna hanno aiutato i piccoli lupacchiotti nella preparazione di tutte le scenografie e i costumi dei 23 protagonisti, mentre il gruppo dei genitori ha allestito un Jungle Party come sorpresa per i più piccoli. Il buffet, tra liane e foglie tropicali aveva tra le portate principali: orecchie di Bandar Log, squame del serpente Kaa, code di tigri, compresa quella di Shere Khan, pietre della Rupe, ali di scarafaggio e torte di cacca di elefante.

I bambini sono stati raggiunti anche da una delegazione di Saggi Lupi, le Suore Somasche della Fondazione S. Girolamo Emiliani, ente gestore della scuola, che sono arrivate apposta dalla casa madre di Rapallo in Liguria per unirsi al gruppo nella giornata di festa, la prima aperta a tutti dopo gli anni del Covid.

Non è un caso se ci si è concentrati sul branco. Quest’anno le insegnanti Deborah e Federica (nella foto sopra con l’insegnante di inglese Kathy) si sono impegnate a cercare di ricostituire quel senso di comunità educante che si era ormai disperso. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, sono stati diversi i momenti pensati appositamente per tessere relazioni creative tra scuola e famiglie, in cui riscoprire le potenzialità del camminare insieme, vicini, sempre in cordata!