L’archistar Michele De Lucchi presenta la sua “wunderkammer” a Villa Frua

In occasione della prima biennale di Monza, organizzata dal MIDeC (Museo dell’Industria e del Design), l’architetto di fama internazionale Michele De Lucchi ha svelato la sua affascinante “wunderkammer” presso Villa Frua di Laveno Mombello dove è in corso il Festival della Meraviglia. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano e della Società Umanitaria, rafforzando così l’importanza e il valore artistico della produzione ceramica contemporanea.

Cos’è una wunderkammer? L’espressione appartenente alla lingua tedesca è usata per indicare particolari ambienti in cui, dal XVI secolo al XVIII secolo, i collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari per le loro caratteristiche.

La mostra, dedicata al centenario della SCI (Società Ceramica Italiana), ha visto la partecipazione di nomi di grande rilievo nel mondo dell’arte e del design. Durante l’inaugurazione, l’assessora alla Cultura del Comune di Monza, Arianna Bettin, ha sottolineato il legame profondo tra i due comuni e l’importanza di interpretare la tradizione come una fonte di ispirazione per l’innovazione nell’ambito della ceramica contemporanea.

La presenza del Comune di Monza, della Prefettura di Varese e della Società Umanitaria ha conferito ulteriore prestigio all’evento, mettendo in evidenza il carattere dinamico e l’elevata qualità della manifattura lavenese, riconosciuta all’interno del circuito lombardo dei Musei del Design.

La mostra, curata da Anty Pansera e Giacinta Cavagna, ha ricevuto il sostegno delle Fondazioni Cologni Mestieri d’Arte e Piero Portaluppi. Inoltre, la scenografia realizzata da Ivo Tomasi, con il supporto degli Amici del MIDeC, ha arricchito l’esperienza dei visitatori, trasportandoli in un mondo magico e sorprendente.

La presenza delle istituzioni è stata particolarmente significativa, testimoniata dal saluto del Prefetto Pasquariello. Anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Giacomo Cosentino, ha inviato un messaggio di viva partecipazione letto dal sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino. Il vicesindaco e assessore alla Cultura, Mario Iodice, ha incantato il pubblico con una relazione durante la serata di inaugurazione del primo Festival della Meraviglia, che ha preceduto la svelata della “wunderkammer” di De Lucchi.

La wunderkammer di Michele De Lucchi, atteso con entusiasmo da numerosi ammiratori, si è rivelata una testimonianza affascinante della sua creatività e della sua visione artistica. Villa Frua è stata lo scenario perfetto per ospitare questa mostra, offrendo un ambiente suggestivo e ricco di storia.

La mostra sulla SCI alla prima biennale di Monza rimarrà aperta al MIDeC fino al 9 luglio, permettendo ai visitatori di immergersi nell’evoluzione della ceramica italiana nel corso degli ultimi cento anni. La “wunderkkammer” di Michele De Lucchi, invece, potrà essere visitata fino al 28 maggio, negli orari di apertura della biblioteca di Villa Frua.

La wunderkammer di De Lucchi è un vero e proprio scrigno di meraviglie, un luogo in cui oggetti, opere d’arte e curiosità si fondono per creare un’esperienza unica per i visitatori. Attraverso la sua geniale progettazione, De Lucchi ha trasformato Villa Frua in un luogo incantato, in cui il passato e il presente si incontrano in un dialogo suggestivo.

All’interno della wunderkammer, si possono ammirare opere ceramiche di grande raffinatezza, mobili e oggetti di design iconici, e una varietà di reperti curiosi provenienti da diverse epoche e culture. Ogni elemento è collocato con attenzione e cura, creando un’armonia visiva che invita alla contemplazione e all’esplorazione.

https://festivaldellameraviglia.org

https://midec.org

https://www.comune.laveno.va.it