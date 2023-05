Le avanguardie rivivono nei murales dei ragazzi della secondaria di Buguggiate

Tre nuovi murales, uno per ogni classe terza della scuola secondaria di Buguggiate. Sono stati proprio i ragazzi a realizzarli durante le ore di Arte con l’insegnante Laura Lo Piccolo promotrice, assieme alla collega della secondaria di Morazzone Rosalba Tozzini, del progetto MuraleScuola.

I dipinti riproducono altrettante opere iconiche delle Avanguardie del ‘900, realizzati su grandi pannelli di compensato forniti dall’Associazione genitori, sono stati appesi nei luoghi di maggiore passaggio della scuola: «Per i ragazzi che si apprestano a proseguire gli studi in altre scuole è un modo per lasciare traccia di sé e valorizzare il plesso dove si sono conosciuti, dove hanno condiviso momenti di crescita umana, personale e collettiva», spiega la docente.

L’Istituto comprensivo di Gazzada ha fatto proprio il progetto triennale, già inserito nel Ptof – piano triennale dell’offerta formativa – così che l’esperienza sarà ripetuta anche dalle attuali prime e seconde della scuola, anche per il plesso della secondaria di Morazzone.

Con MuraleScuola i ragazzi hanno l’opportunità di lasciare una traccia del loro passaggio, breve, perché solo triennale ma intenso, perché ricco di avvenimenti che li hanno fatti crescere: «Certo, il covid li ha penalizzati per i primi due anni di scuola media – aggiunge Lo Piccolo – ma quest’anno si sono rivalutati e caricati dì stimoli e creatività che per troppo tempo erano rimasti assopiti e inutilizzati».

Gli alunni hanno realizzato pannelli di grandi dimensioni lavorando tutti insieme e a piccoli gruppi: «Collaborare non è stato sempre semplice», raccontano i ragazzi con riferimento alla difficoltà di coordinarsi su uno spazio comunque ristretto per quanto ampio rispetto a una classe di oltre 20 giovani artisti all’opera.

Non sono mancati piccoli inconvenienti tecnici e discussioni sulle giuste tonalità di colore “ma alla fine abbiamo imparato a lavorare in gruppo, a collaborare, ad ascoltare le diverse opinioni e trovare soluzioni condivise. È stato fantastico e il risultato è un capolavoro!», affermano gli studenti della 3C che hanno riprodotto un’opera di Kandinsky, esposta a ridosso del secondo ingresso della scuola.

«Questo lavoro è stato molto originale perché l’abbiamo fatto in gruppo e su grandi dimensioni, ottenendo tra l’altro uno splendido risultato», commentano entusiasti i ragazzi di 3A che hanno riprodotto l’opera di Malevic posta a ridosso dell’ingresso principale della secondaria di Buguggiate.

«Ognuno ha dato il proprio contributo in base alle proprie capacità – dicono i ragazzi della 3B – Questo lavoro rimarrà nel tempo e ci piace pensare di aver fornito un esempio per le generazioni future». A loro il quadro più difficile da riprodurre, quello di Mondrian “perché ogni minima sbavatura era un errore evidente e per correggerla bisognava ripartire da capo su un intero settore”, spiegano.

Tutti e tre i dipinti realizzati, così come quelli in via di conclusione a Morazzone e già in programma per i prossimi due anni di MuraleScuole, riproducono opere astratte realizzate nell’epoca delle avanguardie. «La scelta di questi soggetti non figurativi è stata studiata per agevolare tutti gli alunni, anche quelli meno inclini alla pittura: «Attraverso queste opere e in un’ottica inclusiva, nessun alunno si è sentito penalizzato o sminuito, ma al contrario incentivato a lavorare con entusiasmo dando ognuno il proprio contributo artistico«, spiegano le docenti referenti del progetto.

Orgoglioso del progetto e dei risultati il preside Gian Paolo Residori e la collaboratrice del dirigente scolastico Chiara Strangis sottolinea come la scuola secondaria di Buguggiate si sia sempre distinta per i progetti d’arte, dalle vetrate ai mosaici passando, lo scorso anno, per i libri tattili che i docenti vorrebbero mettere a disposizione degli alunni della primaria.