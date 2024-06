I dipinti realizzati dai ragazzi delle classi 3^ di Buguggiate per decorare la scuola

Riprendendo le fila del lavoro svolto nel precedente anno scolastico, le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Buguggiate hanno realizzato due pannelli che saranno appesi lungo i corridoi della scuola.

Queste opere, realizzate dopo aver affrontato le avanguardie storiche con artisti come Mirò e Kandinsky in classe durante le ore di storia dell’arte, sono la dimostrazione che teoria e pratica si affiancano e trovano vita.

“Affrontare lo studio teorico della storia dell’arte per poi poterlo mettere in pratica, stimola e affascina i ragazzi che si immedesimano negli artisti affrontati in classe”, sottolinea l’insegnante di arte Laura Lo Piccolo.

Quest’anno, rispetto alla passata esperienza, sono stati scelti pannelli ancora più grandi e lunghi per consentire a tutti gli alunni di lavorare su superfici più ampie.

La collaborazione tra pari è stato uno dei temi e obiettivi principali da raggiungere. Ogni alunno, con le proprie abilità e propensione artistica, ha mostrato la propria vena creativa. Sono nate anche discussioni positive sulla ricerca della precisione che qualche alunno ha maggiormente ricercato rispetto ad altri, ma le diversità caratteriali non hanno incrinato le loro relazioni, anzi li ha stimolati ad una maggiore collaborazione e ascolto reciproco.

“Sono esperienze che difficilmente potranno vivere alle scuole superiori e che porteranno nel cuore per sempre – spiega l’insegnante – Resterà in loro il ricordo della collaborazione, della precisione ma soprattutto del piacere nell’aver creato qualcosa tutti insieme, nessuno escluso”.