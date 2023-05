Lego, Manga e giochi da tavolo: un’intera giornata a Laveno Mombello

La Biblioteca Comunale “A. Pozzi” di Laveno Mombello organizza per domenica 7 maggio una giornata interamente dedicata al gioco. La manifestazione è aperta a tutti i curiosi, gli appassionati e i giocatori di ogni età. Perchè il gioco in biblioteca? Negli ultimi anni il gioco è stato accolto nelle biblioteche con una duplice finalità: mostrare le sue potenzialità educative e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza, dai bambini agli anziani, realizzando eventi a cui tutti possano partecipare.

Inoltre, il “gaming” può essere una risorsa potentissima per la promozione delle biblioteche attraverso la creazione di un tessuto di rapporti con la comunità. A tutte queste potenzialità la biblioteca accosta i suoi spazi e il suo patrimonio librario che comprende anche testi particolarmente amati dai più giovani come fantasy, graphic novel e manga.

Mario Iodice, Assessore alla Cultura, presenta così l’iniziativa “Queste nuove attività mirano a rendere la nostra biblioteca un luogo di incontro e di scoperta per tutti. Proporre iniziative ludiche in un contesto ricco di stimoli culturali ci permette di promuovere in un ambiente di qualità la socializzazione e l’apprendimento per tutte le fasce sociali e d’età. Il gioco unisce generazioni, favorisce l’integrazione e la conversazione, diverte nelle giornate noiose”.

Questo appuntamento è solo l’inizio di un percorso che porterà all’allestimento di una zona esperienziale nel giardino e all’ingresso stabile dei giochi in biblioteca, infatti, si approfitterà della manifestazione per raccogliere giochi in scatola completi e in buone condizioni. Queste donazioni serviranno ad allestire uno spazio dedicato gaming che, con il tempo, possa costituire un luogo per appuntamenti fissi.

Per organizzare questa giornata la biblioteca ha coinvolto anche altre realtà del territorio dove i ragazzi sono protagonisti, come il Consiglio Comunale dei Giovani e gli Oratori di Laveno Mombello, oltre a diverse associazioni e realtà del terzo settore, che si occupano di attività ludiche a 360 gradi.

Tutta la manifestazione si svolgerà in Villa Frua dalle 10.00 alle 18.00 con una parte espositiva da ammirare e una parte dove sperimentare in prima persona tipologie diverse di gioco. Nella parte espositiva il protagonista principale sarà il mattoncino danese tanto amato da piccoli e grandi costruttori!

Saranno infatti esposte le opere di oltre venti appassionati costruttori LEGO®, appartenenti all’Associazione Alto Verbano Brick, e le fotografie tematiche realizzate da Fotografia Costruttiva, Community composta da oltre 4000 iscritti. Invece con ItLUG Robotics Team, gruppo di amici che unisce la passione per le costruzioni LEGO® alla robotica, sarà possibile vedere in azione e in combattimento i Robot Sumo e Seguilinea.

Chi vuole anche mettersi in gioco può partecipare alle postazioni dedicate ai Giochi di ruolo organizzati dall’Associazione varesina In ludo veritas, le sfide di Dungeon and Dragons, Il Signore degli anelli e Cyberpunk si svolgeranno per tutto il giorno su più turni, per questo è richiesta la prenotazione.

Per gli amanti delle carte invece sono previsti tornei e dimostrazioni di Yu-Gi-Oh! Magic e Pokemon e giochi da tavola diversi a cura di Valerio, l’anima del negozio lavenese Game people.

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, invece, animerà lo spazio dedicato ai tanto amati giochi da tavolo. Per i più piccoli, nel pomeriggio sono previste attività in collaborazione con gli Oratori di Laveno Mombello, i partecipanti dopo aver ritirato il loro gettone di presenza in villa Frua possono recarsi presso l’attiguo Oratorio Laveno Centro per il baratto di giochi per i bambini, sfide a ping-pong e calcio balilla e una partita a “Palla in campo”.

Durante tutta la giornata in biblioteca saranno allestite zone gioco per bambini, esposizioni di libri e manga e per chi non vuole tornare a casa sarà possibile fermarsi nel parco di Villa Frua per un pic-nic. Ai partecipanti verrà consegnata una “pic-nic lettera”; l’idea, rubata dal libro “C’era una volta adesso” di Massimo Gramellini, è stata rielaborata in chiave divertente per rendere anche il pranzo un momento di gioco. Durante la giornata sarà presente nel parco anche un punto ristoro.

“Mi GIOCO la biblioteca”

PROGRAMMA

Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” – Villa Frua

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Esposizione di opere in mattoncini LEGO® a cura dell’Associazione Alto Verbano Brick – Gruppo affiliato AFDL.IT

Associazione Alto Verbano Brick è un gruppo di appassionati (Alto Verbano Bricks) che si propone di esporre, a titolo gratuito, nel territorio i propri lavori e/o collezioni LEGO®.

Mostra fotografica a tema LEGO® a cura di Fotografia Costruttiva

Nata come semplice gruppo Facebook il 1 Gennaio 2017, nel 2019 la Community composta da 4000 iscritti è stata riconosciuta ufficialmente da LEGO® è un ritrovo di appassionati dei famosi mattoncini colorati Danesi e la fotografia. Nel Gennaio 2023 è diventata Associazione Culturale.

Esposizione e dimostrazioni di MOC (My Own Creation), Robot Sumo e Seguilinea con ItLUG Robotics Team

Un gruppo di amici con la passione per le costruzioni LEGO® e la robotica, che partecipano a competizioni a livello internazionale.

Giochi di ruolo (Dungeon and Dragons, Il Signore degli anelli e Cyberpunk)

con l’Associazione In Ludo Veritas (prenotazione su http://comunelavenomombello.eventbrite.com)

Pic-nic nel parco, Se vuoi fermarti con noi tutta la giornata porta il tuo pranzo, un plaid e ritira la tua “Pic-nic lettera”

dalle 14.00 alle 18.00

Tornei e dimostrazioni di Yu-Gi-Oh! Magic e Pokemon con Valerio (Game People Laveno)

Game people è un negozio dedicato al collezionismo di action figure, giochi di carte collezionabili tra cui Pokemon, Yu gi oh, Magic, funko pop gadget e non solo, si ha anche la possibilità di acquistare manga/fumetti.

dalle 15.00 alle 18.00

Giochi da tavolo, spazio organizzato e gestito dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello (CCDG)

dalle 15.00 alle 18.00

Presso oratorio di Laveno Centro (con ritiro gettone di partecipazione in Villa Frua)

Baratto giochi per i bambini / Sfide a ping-pong e calcio balilla

ore 16.00 partita a “Palla in campo”

con Oratori di Laveno Mombello

Villa Frua

Via Roma 16/a

21014 Laveno Mombello

Per info: Biblioteca Comunale “A. Pozzi”

Tel.0332.625555 / mail bibliotecaomune.laveno.va.it