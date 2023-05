Musica e ambiente, serata speciale a Malnate con le “Buone Pratiche” e Maurizio Melis

Sabato 27 maggio in Villa Braghenti l’evento “…e non lasciano l’erba…” organizzato dall’associazione malnatese

Sabato 27 maggio nel parco di Villa Braghenti a Malnate ci sarà un appuntamento speciale con Maurizio Melis, malnatese, giornalista esperto di sostenibilità e questa volta musicista.

Organizzato dall’associazione “Le Buone&Pratiche”, va in scena l’evento musicale “…E non lasciano l’erba…”: poesia, ambiente, ma soprattutto “storia in musica della contestazione ecologica”. Un mosaico di voci e storie affascinanti: dalle scoperte scientifiche di Rachel Carson alle intuizioni liriche di William Wordsworth, alle note sempre eterne di Neil Young, grazie alle proposte musicali di tre interpreti eccezionali Maurizio Melis, Giulia Torino & Enrico Salvato.

Nella bella cornice del parco di viale Kennedy sarà possibile dalle ore 19.00 gustare le prelibatezze dello street food vintage di Mark e il gusto intenso della birra del Birrificio Sociale di Malnate. Intorno alle ore 20.45 é previsto l’inizio dello spettacolo (ingresso libero)

In caso di pioggia lo spettacolo si farà in Aula Magna scuole medie.