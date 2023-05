Nove anni di carcere per l’ultimo della banda dei falsi finanzieri per la rapina a Cardano al Campo

Anche l’ultimo della banda dei falsi finanzieri che hanno imperversato per mezza Italia è stato condannato (in primo grado) a Busto Arsizio per una rapina commessa in un’abitazione privata di Cardano al Campo nel 2016.

Loris Lunardi è stato condannato a 9 anni e 3 mesi di carcere dal collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio, presieduto da Rossella Ferrazzi. L’uomo, difeso dall’avvocato Corrado Viazzo, aveva scelto il dibattimento a differenza degli altri che hanno ottenuto sconti di pena per la scelta del rito. L’accusa è stata sostenuta dal pubblico ministero Cito Caramore che aveva chiesto la condanna.

Nel 2016 colpirono in provincia di Varese ma in precedenza avevano messo a segno colpi anche a Pisa e in provincia di Torino, sempre con la stessa modalità: si travestivano da militari della Guardia di Finanza con tanto di divise o pettorine, ottenendo facilmente l’ingresso nelle abitazioni da colpire. Dopo aver prospettato fantomatiche indagini in corso passavano alla perquisizione dell’abitazione sottraendo ogni oggetto di valore.