Nuovi appartamenti Aler a Varese con i fondi PNRR: case popolari per 500 persone in più

Nuovi appartamenti per circa 500 persone saranno costruiti da Aler nei quartieri di Varese di Sangallo e Montello grazie ai fondi del PNRR: Il cantiere è in partenza nelle vie Borromini (Sangallo) e Romans sur Isere (Montello) per un totale di circa 10 palazzine.

«Aler ha cercato di fare massa critica con i contributi Pinqua, Pnrr e superbonus per riqualificare le nostre case dei quartieri Sangallo e Montello – spiega il presidente di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio Giorgio Bonassoli – Quartieri dove avevamo problemi di affittanza perchè gli appartamenti erano davvero tanto grandi e quindi difficilmente assegnabili: parlo di quadrilocali con cucina e due bagni, cose che oggi non rispettano più quella che è la richiesta del mercato. I fondi ci permetteranno di creare molti bilocali, per un numero di unità che sfiorerà il doppio dell’attuale».

Il cantiere prenderà il via tra pochi giorni, incalzato dalla tempistica del PNRR che prevede l’inizio dei lavori entro il 30 giugno 2023 pena l’esclusione dai contributi: «A breve si parte – conferma il presidente Aler – Con tempi anche abbastanza stretti, visto che entro fine 2026 devono essere finiti i lavori, grazie ai quali raddoppieremo i tagli degli appartamenti già esistenti: cosi da circa 100 appartamenti, peraltro non assegnabili nella stragrande maggioranza, passeremo a circa 200 nuovi, efficienti unità abitative che potremo assegnare a chi ne ha bisogno».

I cantieri non si limiteranno a riqualificare e “ritagliare meglio” le case: «I fondi non serviranno solo per gli appartamenti: riqualificheremo infatti anche il quartiere con spazi verdi e aree urbane – conclude – Ci sarà spazio anche per attrezzature sportive e ludiche, e in questo senso devo ringraziare sicuramente prima di tutto regione Lombardia che ci ha assistito attraverso fondi finanziari e ha creduto in noi e in questo progetto, ma anche il comune di Varese che ha dimostrato tempestività e velocità: siamo andati in tandem in questa avventura per il bene del territorio. E quando le istituzioni lavorano in team si ottengono grandi risultati»

In totale dunque si creeranno oltre 150 nuovi alloggi in classe A, con serramenti nuovi, per una capienza totale di circa 500 nuove persone. Le case saranno isolate con cappotto e dotate di pannelli fotovoltaici al servizio delle parti comuni, «Il che permette risparmio in bolletta sulle spese». Il verde comprenderà un parco inclusivo, attrezzature sportive come un campetto da basket e percorsi vita che girano intorno al quartiere.

«In tutto si parla di 850mila euro in opere pubbliche tra riqualificazione parco, impianti sportivi, strade camminamenti e marciapiedi – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – Quindi si tratta non solo sdella soddisfazione di un’esigenza abitativa ma anche di lavori al servizio della comunità: queste sono risorse PNRR che determinano un cambio significativo di interi spazi della città, da qui al 2026. Lo sforzo corale di Regione, Comune, Stato e Europa porterà a un cambio radicale del modo di vivere della città»

Il valore totale dell’intervento sfiora i 40 milioni, tra miglioramenti del superbonus (2 milioni di euro) e pnrr e pinqua (che incidono per circa 38 milioni) «E’ la mia prima uscita da presidente di commissione che si occupa tra l’altro di casa e housing sociale, e mi fa piacere farlo a Varese, anche perchè quello che presentiamo è uno dei progetti piu grandi in Lombardia, con una bella collaborazione tra enti locali – ha commentato Emanuele Monti – Ed è importante la grande efficienza della squadra: l’Aler funziona e non è cosi frequente vedere spendere i fondi PNRR cosi in fretta, per quella che è una bella sfida. Di fatto qui si sposta un piccolo paese di 500 abitanti in un quartiere della città».