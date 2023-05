Partito all’ASST della Valle Olona il corso di formazione per Medici di Medicina Generale

Al padiglione Formazione dell’ospedale di Busto Arsizio dell’ASST Valle Olona si è svolto l’incontro introduttivo e di presentazione dell’attività ai medici iscritti al nuovo triennio 2022-2025 del Corso di formazione per Medici di Medicina Generale, alla presenza del direttore Generale Eugenio Porfido, del Referente Ospedaliero, Francesca Piperno, del Referente MMG, Giandomenico Mascheroni e del Dirigente della Struttura Formazione e Tirocini, Marco Massarotto. (nella foto)

All’ASST della Valle Olona è stata riassegnata la funzione di Polo Formativo a seguito di alcuni anni in cui Regione Lombardia aveva assegnato il ruolo centrale di coordinamento ad ATS Insubria.

L’ospedale di Busto Arsizio riprende pertanto, a pieno titolo e sotto il coordinamento didattico di Accademia PoliS-Lombardia, la funzione di formatore per i giovani medici che intraprendono il percorso per la professione di medico di famiglia.

Il Polo Formativo di Busto Arsizio, sino all’anno 2018, è stato l’unico Punto Formativo per i futuri medici di famiglia per le aree territoriali di Varese e Como e, con la recente riforma introdotta dalla D.G.R. XI/7757 del 28.12.2022, torna a rivestire un ruolo di interlocutore diretto con l’Accademia PoliS per i giovani professionisti, che potranno beneficiare di tutoraggi ospedalieri presso i nosocomi aziendali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno e di tutoraggi professionali presso gli studi di medici di famiglia del territorio.

Per il nuovo triennio risultano iscritti 11 medici, la maggioranza dei quali freschi di laurea ed alcuni già in possesso di esperienze pluriennali quali medici specialisti ospedalieri.

I primi mesi di tirocinio saranno svolti presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, affiancati da tutor esperti che, già da tempo, svolgono la professione.

Contestualmente all’attività pratica, infine, gli studenti frequenteranno anche seminari teorici e studi guidati seguendo un calendario didattico definito da Accademia PoliS- Lombardia.