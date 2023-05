“Pedala!”, a teatro la storia di Gino e Adriana Bartali nell’Italia del dopoguerra

Sabato 6 maggio 2023, alle ore 21.00, presso Casa Achard-Janvier di Masciago Primo, andrà in scena “Pedala! Gino e Adriana Bartali nell’Italia del dopoguerra” uno spettacolo della compagnia Luna e GNAC, con Federica ì Molteni e la regia di Carmen Pellegrinelli.

La serata fa parte della stagione teatrale Latitudini, organizzata da Teatro Periferico e Karakorum Teatro con il coinvolgimento di diversi Comuni della Valcuvia. A Masciago Primo, negli spazi di Casa Achard – Janvier (via Mazzini Angolo via Garibaldi), arriverà lo spettacolo tratto da “La corsa giusta” di Antonio Ferrara, che ha girato sui palcoscenici italiani ed europei, incontrando e facendo emozionare oltre cinquantamila spettatori di tutte le età, caso straordinario nel teatro indipendente del nostro paese.

Lo spettacolo, nato dal sodalizio tra l’attrice Federica Molteni e la regista Carmen Pellegrinelli, racconta la storia della coppia formata da Gino e Adriana Bartali e attraversa l’Italia del dopoguerra: il voto alle donne, la repubblica e le sue contraddizioni legate a un regime che non vuole finire, l’inizio del boom economico.

Il ritratto dell’Italia attraverso un amore, una vita insieme, inarrestabili, come quando Ginettaccio sale in sella: non c’è mai avventura senza paura. Bartali è “giusto tra le nazioni” e in suo onore cresce un albero nel giardino dello Yad Vashem a Gerusalemme, per aver salvato, pedalando, ottocento ebrei e un’intera famiglia, i Goldberg. La storia, che narra anche del legame di Bartali con Fausto Coppi, rivali e fratelli di battaglie, è stata finalista al Premio Ermo Colle 2020. È possibile prenotare lo spettacolo fino a due ore prima della rappresentazione, è necessario munirsi di contante per l’acquisto dei biglietti.

Biglietto intero: 10 euro. Ridotto: 7 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di teatro di Cassano Valcuvia e Karakorum Teatro).Prenotazioni: info@teatroperiferico.it, tel. 334 118 5848 / 347 015 4861 (anche via WhatsApp).