Aprile Con VareseNews: dove trovarci a Varese e nel Varesotto

La primavera è arrivata e gli incontri sul territorio non si fermano. Tra libri, presentazioni e tavole rotonde, vi presentiamo una serie di incontri per il mese di aprile.

Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento e trovate gli eventi, incontri e seminari dove siamo presenti. Il progetto “Anche io con VareseNews“, nato nel 2019, punta a mettere la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa al servizio di quanti vorranno condividere le proprie iniziative con noi.

TUTTE LE DATE

(calendario in aggiornamento)

Giovedì 11 aprile a Varese

Carta e cucina si basano su ricette ben precise: approvvigionamento di materie prime, attrezzi, combinazioni di ingredienti, assaggi e tempi di preparazione. “Ricette di Carta, dalla cucina per raccontare la carta e il suo riciclo” è il libro che Comieco ha realizzato per avvicinare in maniera originale a un mondo complesso che vede la torta di pane e il cartoncino uniti da un destino comune. Il volume verrà presentato giovedì 11 aprile alle 17 all’istituto De Filippi di Varese, in via don Luigi Brambilla 15, e vedrà protagonisti oltre all’autrice, la giornalista Giulia Mancini, il direttore gnerale di Comieco Carlo Montalbetti, il direttore delle relazioni esterne dell’università di Pollenzo Gabriele Cena, lo chef Alberto Broggini, l’assessora all’ambiente del comune di Varese Nicoletta San Martino, il preside dell’Istituto De Filippi Giovanni Baggio e l’onorevole Maria Chiara Gadda. A presentarli e moderarli ci sarà la giornalista di Varesenews Stefania Radman.

Venerdì 12 aprile ad Azzate

“Laboratorio delle idee”, X (ri)pensare il futuro, questa la rassegna del Comune di Azzate all’interno della quale si terrà l’incontro in programma venerdì 12 aprile, alle 20.30 ad Azzate, al Cinema Castellani. Il titolo dell’incontro è “Le guerre dell’oggi: cause storiche e geopolitiche dei conflitti Russia-Ucraina e Israele Palestina”. Con Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e Antonio M. Orecchia, Professore associato di Storia Contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria.

Domenica 14 aprile a Varese

All’interno di “Fondamentali”, il festival dei diritti 2024, alle 17 nella sala Morselli della Biblioteca di Varese, in via Sacco 9, verrà presentato il volume “La famiglia X” di Matteo Grimaldi, libro per ragazzi che racconta del tredicenne Michael che, dopo una serie di peripezie, si ritrova a condividere la sua vita con due genitori affidatari speciali, Enea e Davide. Con l’autore dialogherà Stefania Radman, giornalista di Varesenews.

Venerdì 19 aprile a Gallarate

Nel quadro degli eventi per il centenario degli scout a Gallarate, serata sull’intreccio tra la storia del gruppo scout e la storia della città. Ne parla Mariano Sinisi, autore anche di un testo sullo scoutismo gallaratese, in dialogo con Roberto Morandi, giornalista di Varesenews.

Sabato 20 aprile a Gallarate

Appuntamento alla Libreria Biblos di Gallarate per sabato 20 aprile alle ore 18:30 ospita il Premio Strega Helena Janeczek in Libreria per la presentazione del suo nuovo romanzo (in uscita il 16 aprile) “Il tempo degli imprevisti” (Guanda). A moderare l’incontro il giornalista di Varesenews Roberto Morandi.