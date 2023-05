Perché fidarsi della scienza? Risponde Giacomo Moro Mauretto di “Entropy For Life” all’Università dell’Insubria

L’associazione studentesca EnvironMental organizza per giovedì 18 maggio alle 18:30 un appuntamento con Giacomo Moro Mauretto, autore del progetto di divulgazione scientifica “Entropy For Life”

Perché fidarsi della scienza? È la domanda che dà il titolo all’appuntamento che l’associazione studentesca EnvironMental sta organizzando per giovedì 18 maggio alle 18:30 con Giacomo Moro Mauretto, autore del progetto di divulgazione scientifica “Entropy For Life”, presente su piattaforme come Youtube e Instagram.

“L’attività di ricerca scientifica negli ultimi decenni ha scoperto molti fatti su di noi e su ciò che ci sta attorno -spiegano gli organizzatori-. L’applicazione di queste scoperte ha rivoluzionato il mondo intorno a noi e le nostre vite. Eppure perché dovremmo fidarci della scienza? Questo tipo di processo ha qualcosa di speciale rispetto ad altre branche del sapere umano?”

La conferenza avrà luogo in presenza presso l’aula 9MTG del padiglione Monte Generoso dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese (qui le indicazioni). Per riservare un posto clicca qui.

La partecipazione alla conferenza è gratuita e aperta a tutti. Chi volesse partecipare a futuri eventi per i quali è richiesto essere socio dell’associazione, e non lo fossi ancora, puoi iscriverti da questo link. Per associarsi è sufficiente una quota associativa di 10 euro per la durata di un anno solare dalla data dell’evento di iscrizione. Per il pagamento si consiglia di procedere online tramite PayPal, trovi tutte le indicazioni nel modulo. Per info: environmental.insubria@gmail.com