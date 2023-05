Prevenzione del tumore al seno a Solbiate Arno: due giornate di visite senologiche gratuite

L’alta incidenza di tumore al seno in Italia, con 55.000 nuovi casi all’anno, spinge la comunità scientifica e la società civile a promuovere strategie di sensibilizzazione alla prevenzione. In questo contesto, il Comune di Solbiate Arno, in sinergia con l’Associazione C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), ASST Valle Olona e FAVO Lombardia (Federazione delle Associazioni di Volontariato Oncologico), ha organizzato un open day di due giornate di visite senologiche gratuite per le cittadine del Comune.

Le visite si svolgeranno il sabato 20 e 27 maggio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l‘Ambulatorio Comunale di Via Chinetti n. 8 a Solbiate Arno. Per prenotare, è necessario telefonare alla Biblioteca al numero 0331 991885, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire da mercoledì 3 maggio, fino ad esaurimento posti. Non è richiesta l’impegnativa del medico curante, ma è importante portare con sé gli esami precedenti. I Medici Senologi di riferimento saranno la Dottoressa Silvana Monetti e la Dottoressa Luisa Giavarini.

Il Sindaco Oreste Battiston e l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Villa si dicono orgogliosi dell’iniziativa e sottolineano l’importanza della collaborazione tra Enti Locali, Associazioni di Volontariato e Azienda Ospedaliera per promuovere la cultura della prevenzione.

La Dottoressa Monetti, Responsabile della Breast Unit ASST Valle Olona, evidenzia il grande valore di queste iniziative per incentivare le donne a prendersi cura di sé, a fare controlli mirati, ad aderire allo Screening Mammografico dell’ATS e a rivolgersi a un Centro di Senologia per una presa in cura multidisciplinare. Una diagnosi precoce permette interventi più conservativi e migliora la prognosi, aumentando le possibilità di vittoria oncologica.

Adele Patrini, Presidente dell’Associazione CAOS, manifesta entusiasmo per un progetto che vede il suo punto di forza nel gioco di squadra e nella collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella lotta al cancro.

L’open day di Solbiate Arno rappresenta un’importante iniziativa per promuovere la prevenzione del tumore al seno e sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella lotta a questa malattia. Iniziative come queste non solo aiutano a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, ma anche a creare un senso di comunità e sostegno reciproco nella lotta contro il cancro al seno. Grazie a progetti come l’open day di Solbiate Arno, si spera che sempre più donne possano beneficiare di una diagnosi precoce e di un percorso di cura efficace, migliorando la qualità della vita e le possibilità di guarigione.