Rapina con pistola giocattolo in un ristorante di Bodio Lomnago: arrestati due trentenni

Il 30 aprile scorso, poco dopo la mezzanotte, un ristorante di Bodio Lomnago è stato teatro di una rapina ad opera di due malviventi. Una donna ha fatto irruzione nel locale, gridando e dirigendosi verso la cucina, attirando l’attenzione dei dipendenti presenti. Il caos creato si è rivelato un diversivo per permettere a un complice, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, di introdursi nel ristorante e rubare 3.280 euro dalla cassa.

Il rapinatore è riuscito a fuggire a bordo di un’auto dopo aver puntato una pistola verso un’addetta rimasta nel ristorante. Immediatamente allertati, i Carabinieri della Stazione di Azzate sono intervenuti e, grazie a dettagli forniti dai dipendenti e alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, hanno rapidamente individuato e rintracciato i due malviventi.

I sospetti sono stati fermati a piedi e sottoposti a perquisizione personale. Il 30enne italiano, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 2.300 euro in contanti. I militari hanno anche localizzato l’auto utilizzata per la fuga, una Peugeot 307, nella quale sono stati rinvenuti una pistola giocattolo priva del tappo rosso, simile a un’arma da fuoco vera, e un coltello a serramanico, entrambi sequestrati.

La refurtiva, parzialmente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Al termine degli accertamenti, i due rapinatori sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Varese, mentre la donna, un’italiana del 1992 con precedenti di polizia, è stata trasferita a quello di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria varesina.