Reti diventa “Caritas” per un giorno, preparati 200 pacchi alimentari per le famiglie fragili di Busto

Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, lancia per la prima volta l’iniziativa Rise Against Hunger Experience, in collaborazione con Rise Against Hunger, organizzazione no profit impegnata nella lotta contro la fame.

Oggi, martedì 23 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30, in Campus Reti è stato possibile vivere un’esperienza di volontariato che si pone come obiettivo quello di aiutare le famiglie di Busto Arsizio che hanno subìto gli effetti della pandemia e che presentano fragilità a livello economico.

Il progetto ha coinvolto, su base volontaria, i dipendenti di Reti, i quali hanno formato una catena di montaggio per il confezionamento di 200 kit ad uso domestico contenenti beni di prima necessità (pasta, riso, legumi, ecc.).

Ogni kit è pensato per garantire una percentuale del fabbisogno alimentare di una persona per un periodo di due settimane. Reti, inoltre, collaborerà con la Caritas Decanale di Busto Arsizio, una delle associazioni più attive del territorio, per la distribuzione porta a porta dei kit alle famiglie bisognose di Busto Arsizio.

I dipendenti che hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa potranno usufruire di due ore di permesso welfare per le attività di volontariato, come previsto dal Piano Welfare 2023 di Reti.

«Il nostro impegno vuole essere un aiuto concreto alle famiglie bisognose del territorio” – ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA – “Da sempre Reti crea sinergie, coinvolgendo le associazioni locali, ma anche e soprattutto i propri dipendenti, per generare un impatto positivo. Per noi, infatti, è importante operare quotidianamente sul territorio non soltanto a livello di business, ma anche supportando e sostenendo parallelamente la comunità. Giorno per giorno, con questi progetti – conclude Paneghini – vogliamo impegnarci e contribuire a creare un futuro migliore».