Ripartono i cammini “Lombardia Coop to Coop”, da Ponte Tresa a Ganna

Riparte l’avventura sulla Via Francisca del Lucomagno con il progetto “Lombardia Coop to Coop”: prima tappa, Ponte Tresa – Ganna.

Nonostante le previsioni, il gruppo di sette persone ha affrontato i primi quindici chilometri con una piacevole temperatura mite e un timido sole che si faceva strada tra nuvole innocue.

La partenza è stata tradizionale, con il bus delle Autolinee Varesine da Varese a Ponte Tresa. Al punto di ritrovo, presso la Coop, erano presenti il presidente del comitato soci e il sindaco Massimo Mastromarino. Dopo una breve visita al negozio, i partecipanti hanno timbrato le proprie credenziali, ritirato il frugale pasto al sacco e si sono messi in cammino lungo il lungolago. Il gruppo, composto da sette persone, si è rivelato ideale per fare conoscenza, dato che provenivano da background diversi. I sei uomini presenti erano Vincenzo, Ettore, due Angelo, Neven, Marco, e la sola donna, Antonia.

Durante una sosta al parco dell’Argentera, molti membri del gruppo hanno manifestato stupore nei confronti di questa zona, a loro sconosciuta, così come il territorio del varesotto. Nonostante ciò, il gruppo ha mantenuto un buon ritmo di marcia, fermandosi di tanto in tanto per ammirare scorci artistici a Marchirolo e monumenti storici come il lavatoio di Cugliate, il Maglio di Ghirla e infine la Badia di Ganna.

Come si dice, “buona la prima” tappa, che ha visto l’arrivo felice dei pellegrini presso l’Hotel Tre Risotti, accoglienza dove si sono fermati per la notte, che ha sempre dimostrato attenzione per lo sviluppo della Via Francisca; un pezzo di storia locale.

«L’Albergo Pensione Valganna aprirà i battenti il prossimo 26 giugno, di fronte alla fermata della Ferrovia Elettrica, in una delle posizioni più pittoresche di Ganna. La struttura offre ampi saloni, illuminazione elettrica, bagni e una cucina pronta a tutte le ore. Inoltre, offre vini speciali provenienti dalle migliori posizioni del Piemonte e servizi speciali per grandi gruppi» ha raccontato il proprietario dei Tre Risotti, Giovanni Banfi, già conduttore dell’Albergo Madonna del Monte a Varese.

Prossima tappa: Ganna – Sacro Monte di Varese