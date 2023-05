Sabato sera da derby: al “Vigorelli” è Frogs contro Skorpions

Sarà una gara nella gara quella tra i Frogs Legnano e gli Skorpions Varese. Sabato 6 maggio, alle ore 21 al “Vigorelli” di Milano, oltre alla conquista della vittoria per il campionato di Italian Football League ci sarà in palio anche il primo trofeo “Simec – Memorial Lucarelli Pecis”. (In foto un’immagine della gara del 2021 al “Franco Ossola”)

L’iniziativa è stata illustrata nei giorni scorsi in comune a Legnano (leggi qui) dal vicepresidente dei Frogs Matteo Guarneri: «L’idea nasce per ricordare quanto di straordinario hanno fatto a livello sportivo e non solo il professor Ulrico Lucarelli e la dottoressa Marisa Pecis. Un’idea che abbiamo voluto in coincidenza con il ritorno in Prima Divisione della nostra squadra». Il presidente Ettore Guarneri ha poi spiegato: «Abbiamo voluto questo trofeo per sottolineare l’impegno e la vicinanza del nostro Main Sponsor e per ricordare due figure storiche della nostra società. Ci saranno inoltre due riconoscimenti per i migliori giocatori dell’incontro: uno intitolato alla memoria di Ricky Viganò e uno Eros Roncaia, entrambi grandi protagonisti per le storiche conquiste in campo internazionale. Sarà il Coach legnanese a scegliere il miglior giocatore ospite e così farà anche l’allenatore varesino per quello che riterrà degno nelle nostre fila.

Dando un’occhiata al campo e ai risultati, i Frogs arrivano dalla sconfitta contro i lanciati Panthers, il terzo ko stagionale a fronte di due vittorie. Il successo nel Lazio contro i Ducks ha invece lanciato gli Skorpions a un record positivo di 3 successi e 2 sconfitte. Ci si attende quindi una gara equilibrata e, si spera, spettacolare. Entrambe le formazioni sono ancora in corsa per ottenere un pass per i playoff e per questo motivo ottenere la “W” a Milano sarà molto importante.