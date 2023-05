Salvatore Borsellino incontra gli studenti all’istituto comprensivo “Maria Immacolata” di Busto Arsizio

Si svolgerà il prossimo lunedì 15 maggio (dalle ore 9 alle ore 12) in Sala Tramogge, l’incontro conclusivo previsto dal progetto Leggi e Legalità, promosso dall’Istituto Comprensivo Paritario “Maria Immacolata”, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, con Salvatore Borsellino, fratello minore del magistrato Paolo Borsellino, ucciso da Cosa Nostra nel 1992.

Questo è l’ultimo di una serie di incontri che hanno coinvolto: il giudice Marco Montanari, della sezione penale del Tribunale cittadino, il procuratore Armando Spataro (Dirigente nazionale ANM), l’Ordine dei Dottori commercialisti cittadino ed il giornalista e scrittore Paolo De Chiara (autore del libro su Lea Garofalo).

La scuola, presente da più di 140 anni sul territorio cittadino, è in continua ricerca per coniugare una forte tradizione educativa ad un continuo aggiornamento, attento ai veri bisogni dell’individuo e alle sfide che il contesto attuale presenta. Il tema della Legalità è assolutamente centrale per le sfide che il mondo della scuola è chiamata ad affrontare, prima fra tutte la lotta per una società più giusta e democratica.

«Crediamo che al centro dell’azione educativa della scuola debba esserci la cultura della Legalità – afferma il vicecoordinatore didattico Musolino -che significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri cui siamo tutti chiamati.

Le regole intese non come mezzo frustrante, punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione».

Considerato il valore formativo dell’incontro, lo stesso è aperto, previa disponibilità di posti, alle scuole secondarie cittadine (che possono mandare richiesta di adesione al seguente indirizzo mail: mariarita.musolino@mariaimmacolata.it). Perché, come sosteneva Caponnetto, “Il peggior nemico della mafia è la Scuola!”