Sesto Calende e Leonardo celebrano il centenario dell’aeronautica, la città diventerà “porto di cielo”

Sarà una giornata ricca di festeggiamenti quella di sabato 27 maggio a Sesto Calende. La città sul Ticino celebra il centenario dell’aeronautica militare riscoprendosi “porto di cielo” in continuità con la lunga tradizione che, ancora oggi, lega Sesto Calende all’aviazione come testimoniato dalla presenza di Leonardo, a pochi metri del centro – in via Indipendenza – proprio dove per oltre ottant’anni si trovava la sede della storica Siai-Marchetti, tra le più importanti ditte di aeronautica a livello internazionale.

Diverse le iniziative volte a rendere omaggio al mondo del volo, in particolare a un evento che nel 1933 ha visto Sesto Calende protagonista, ovvero la consegna all’aeronautica dell’idrovolante di nuova generazione SIAI S.55X I-Balb in occasione della seconda trasvolata atlantica partita poi da Orbetello il primo luglio di novant’anni fa.

Come spiegato dal sindaco Giovanni Buzzi, dal vice Edoardo Favaron, dall’assessore Claudia D’Onofrio, dal presidente della Pro Sesto Calende Andrea Scandola e dal rappresentate del gruppo commercianti Patrick Panza nella conferenza stampa di venerdì 5 maggio, nell’ultimo fine settimana di maggio sarà possibile visitare alcuni spazi della prestigiosa Training Academy di Leonardo: durante la visita saranno organizzati un volo in realtà virtuale e la mostra “Cento anni di Aeronautica Militare a Sesto Calende”, organizzata dal GLS e comprendente il racconto della ricostruzione dell’idrovolante SIAI S.55 – di ormai di imminente conclusione – da parte del Savoia Marchetti Historical Group.

Non solo nella sede di Leonardo, i festeggiamenti proseguiranno anche sul lungofiume e tra le vie del centro. Grazie al supporto del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende le attività cittadine ospiteranno in vetrina alcuni cimeli conservati dal GLS della SIAI Marchetti. Inoltre, non sono escluse altre proposte che nasceranno spontaneamente dalle attività commerciali e di servizio, per esempio, come anticipato da Panza, piatti e menù a tema, basati sulle ricette, rivisitate, con cui gli italiani e tutti i cittadini di New York novant’anni fa accolsero Balbo. La città si tingerà così dei colori e respirerà l’aria dell’aeronautica.

Per iniziativa della Pro Sesto Calende, la Sala Mostre su Viale Italia ospiterà invece una personale di Luciano Dabbene dal titolo “100 Anni di Aeronautica….in Pittura”, che porterà ad un tributo artistico ai Pionieri dell’Aria ed agli aerei che in un secolo hanno segnato la storia dell’Aeronautica Militare Italiana. L’esposizione sarà allestita dal 27 maggio al 10 giugno, con l’inaugurazione vernissage fissata per il primo giorno di apertura alla ore 17.

«Ricordiamo – sottolinea il sindaco Giovanni Buzzi – che per partecipare ai quattro turni pomeridiani di sabato 27 maggio negli spazi di Leonardo, dove verranno anche presentate le attività svolte nello stabilimento di Sesto Calende ed una “Virtual Experience S.55”, occorre registrarsi sull’apposito sito (qui), fino ad esaurimento dei posti a disposizione (ancora 200 circa i posti disponibili). Si raccomanda dunque ai partecipanti di trovare parcheggio nella zona (grande parcheggio gratuito in Via Risorgimento) perché non si potrà accedere al sito in automobile, né nelle immediate vicinanze».

Non nasconde soddisfazione Buzzi, che sempre nel corso della conferenza stampa annuncia che per la manifestazione la città ha ottenuto il patrocinio da parte dell’aeronautica: «Per Sesto Calende – conclude – è un onore poter utilizzare un logo estremamente prestigioso: significa che l’iniziative che si terranno nella nostra città, volte non solo a celebrare il passato ma anche a incoraggiare un rilancio futuro, sono meritevoli di riconoscimento da parte di un’istituzione nazionale così importante. Per l’occasione abbiamo voluto invitare anche il sindaco di Cori, città del Lazio che ha dato i natali ad Alessandro Marchetti e con cui Sesto Calende non a caso è gemellata».