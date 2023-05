Torna Montonight, a luglio sarà festa e musica

Annunciati gli ospiti della Montonight 2023, l’amatissimo festival musicale ormai giunto alla sua nona edizione.

L’associazione Montonate CSI, organizzatrice dell’evento spiega: «Come sempre metteremo il massimo impegno per portare artisti di livello e mettere in piedi serate memorabili, con l’obiettivo di investire il ricavato per sostenere attività sportive, culturali ed educative rivolte agli atleti delle nostre squadre giovanili».

Dopo tre anni di stop forzato causa Covid e la parentesi targata Monto Summer Fest del luglio scorso, torna così ufficialmente uno dei festival musicali più amati del Varesotto: un appuntamento estivo che si prospetta particolarmente interessante, con artisti di fama nazionale e due serate a tema, di alto livello.

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, con in primo piano l’associazione Montonate CSI, attiva da anni oltre che in ambito sportivo ed educativo anche con importanti iniziative aggregative e di promozione del territorio. Il ricavato dell’evento, come sempre, sarà interamente devoluto alla parrocchia, per sostenere le spese delle attività sportive e culturali rivolte alle squadre giovanili.

Si comincia venerdì 14 luglio con un’immersione negli anni ‘90 che vedrà sul palco Gigi L’Altro, celebre in tutta Italia per i suoi show in stile Gigi D’Agostino, ma che spazierà oltre, regalando una serata tutta da vivere sulle note delle hit più celebri e con scenografie ed effetti spettacolari.

Sabato 15 sulla scia del successo del Festival di Sanremo e di 4 date sold out al forum di Assago, nel mezzo del suo tour estivo, farà tappa alla Montonight Dj Jad degli Articolo 31 con la promessa che sarà “un bel viaggio”.

Altri dettagli e aggiornamenti (informazioni utili, cucina, beverage e altro) sul sito web qui o sui profili social della Montonight, facebook e instagram .