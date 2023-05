Una camminata per Leggiuno per “Ricordare come eravamo”

L’Associazione Storico-Culturale Lezedunum, con il patrocinio del Comune di Leggiuno Assessorato alla Cultura, presenta un evento per tutti gli appassionati di storia locale. Venerdì 2 Giugno, alle ore 14:30, partirà dalla Piazzale delle Scuole Medie una camminata emozionante che ci condurrà indietro nel tempo, permettendoci di scoprire come eravamo. Questo evento, intitolato “Lezedunum 4 Passi per Ricordare Come Eravamo”, è un’occasione speciale per immergersi nel passato di Leggiuno e per conoscere i luoghi e gli avvenimenti che hanno plasmato la storia del paese.

La camminata avrà inizio da Piazzale Scuole Medie, dove i partecipanti si raduneranno per dare il via a questa affascinante avventura. Durante il percorso, che si snoderà attraverso sentieri e strade sterrate per circa cinque chilometri, si potranno ammirare panorami suggestivi e immergersi nella bellezza della natura circostante. Il primo punto di interesse lungo il tragitto sarà Arolo, una frazione di Leggiuno. Qui faremo una breve sosta per ascoltare la curiosa “storia” della vecchia scuola, costruita in soli pochi mesi oltre cento anni fa. Questo racconto ci permetterà di comprendere l’importanza dell’istruzione nel passato e come la comunità locale abbia cercato di fornire una solida educazione alle giovani generazioni.

Proseguendo il percorso, arriveremo al lavatoio di Cellina, che recentemente è stato riportato al suo antico splendore grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale. Durante tutta la camminata, sarà fondamentale indossare calzature da trekking e un abbigliamento adeguato, considerando che parte del percorso si sviluppa su sentieri e strade sterrate. Inoltre, si raccomanda di portare con sé una borraccia per rimanere idratati lungo il tragitto. È importante rispettare le regole del Codice della Strada per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

“Lezedunum 4 Passi per Ricordare Come Eravamo” è un evento imperdibile per chi desidera conoscere meglio la storia del paese di Leggiuno e immergersi nelle atmosfere del passato. Grazie alla guida esperta dell’Associazione Storico-Culturale Lezedunum e al supporto dell’Amministrazione Comunale, avremo l’op