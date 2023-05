Una “Notte da Oscar” per festeggiare la fine della stagione dell’Icesport Varese

Musiche, coreografie, luci e colori per festeggiare il finale della stagione sportiva 2022/2023 della SSD Icesport Varese, associazione sportiva di pattinaggio su ghiaccio con oltre 30 anni di storia.

Nel pomeriggio di sabato 27 maggio, in un’AcinqueIceArena gremita da tanti genitori, parenti e amici, è andato in scena lo spettacolo ispirato alle grandi colonne sonore dei film, per una “Notte da Oscar” ricca di emozioni.

A coordinare le esibizioni sui pattini, dai più piccoli alle straordinarie soliste fino alle atlete del sincronizzato, le allenatrici Alice Lanni, Lara Mosconi, Michela Mancuso, Chiara Arienti, Felicita Viskare e Sara Bianchi, che alla fine hanno voluto ringraziare i loro allievi e la presidente della società Marta Bianchi.

Tra un Kill Bill e un Forrest Gump, passando per Il Buono, il Brutto e il Cattivo, Il Re Leone, 007 e tante altre colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, sono state spettacolari le esibizioni delle atlete dell’artistico premiate in questa stagione (Emma Benucci, Caterina Arcari, Alice Gaspari e Amanda Barbazza in fascia silver e Alessandra Trusiani in fascia gold, quest’ultima qualificata per la finale italiana e salita sul gradino più alto di due importanti gare Interclub internazionali a Bergamo e a Bolzano), bravissime e bravissimi anche i più piccoli e i veterani, con le squadre di sincronizzato Frost Fairies che hanno dato prova di tutto il loro talento dopo una stagione ricca di ottimi risultati (la squadra junior è diventata vice campionessa italiana e la squadra mixed age ha gareggiato con squadre con molta più esperienza, facendosi sempre ben valere).

Foto di Lorenzo Gorini