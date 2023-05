Una nuova Risonanza Magnetica per l’Ospedale di Tradate

È arrivata questa mattina all’Ospedale di Tradate la nuova Risonanza Magnetica, frutto di un investimento finanziato dai fondi della missione 6 del PNRR per le grandi apparecchiature. Si tratta di una macchina da 1,5 tesla, come la precedente, ma più veloce nell’acquisire le immagini – consentirà di quasi dimezzare i tempi di esecuzione degli esami – e più raffinata nelle ricostruzioni.

L’installazione occuperà le prossime settimane e la macchina dovrebbe entrare in funzione per la metà di giugno. “L’installazione della nuova Risonanza magnetica a Tradate – ha sottolineato il Commissario straordinario di ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale – rappresenta un momento cruciale del rinnovamento tecnologico in corso in ASST Sette Laghi. La nostra Azienda è particolarmente impegnata sul tema dell’innovazione tecnologica così come sul fronte degli interventi strutturali. È una fase di trasformazione importantissima quella che stiamo attraversando, da cui la sanità di questo territorio uscirà profondamente rinnovata”.