A Malpensafiere due giorni di lavori per gli amministratori di condominio insieme al gruppo Anci Giovani

Si terrà a MalpensaFiere a Busto Arsizio il 9 e 10 giugno l’evento dedicato agli Amministratori di Condominio organizzato in collaborazione con il Gruppo Anaci Giovani della sede provinciale di Varese con il patrocinio di ANACI Lombardia e la collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

Saranno due giornate di aggiornamento sulle modifiche alla disciplina condominiale al decennale della riforma, entrata in vigore con la legge 220/2012 a partire proprio dal giugno 2013. Ma non solo. L’aggiornamento riguarderà anche quanto accaduto successivamente al giugno 2013, ovvero le modifiche introdotte al Codice Civile dalla legislazione Covid-19 e dalla Riforma Cartabia.

I relatori “senior” affiancati da relatori “junior”, con la loro esperienza e un approccio moderno, sapranno aggiornare, con modalità che sono state scelte per essere operative, riferendosi a quello che serve sapere per il lavoro di ogni giorno. Le modifiche legislative dalla Riforma in avanti hanno comportato moltissimi risvolti pratici, ed è qui che entrano in campo i Giovani Anaci, che avranno in particolare il compito di esporre i cambiamenti avvenuti nel mondo condominiale, ponendo l’attenzione sulle novità e sulle problematiche che arrivano quotidianamente sulle nostre scrivanie, esponendo con la freschezza e l’entusiasmo proprie dei giovani il loro punto di vista molto concreto e i loro bisogni di apprendimento.

L’evento per il suo interesse e la sua qualità ha attirato l’attenzione di altre categorie professionali. L’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ha concesso l’accreditamento, per cui verranno conferiti i crediti formativi anche agli avvocati che vorranno partecipare. “Sono certo che queste due giornate rimarranno un segno indelebile nella storia di Anaci ” è il commento del presidente provinciale Geom. Angelo Spadari.

Per Iscrizioni:

https://www.anacivarese.it/index.php/eventi/268-evento-gruppo-giovani-primo-incontro.html

Prenotazione servizi aggiuntivi Gruppo Giovani Anaci https://forms.gle/YGYw6BD4BMeMgh3z7

L’EVENTO IN BREVE

Venerdì 9 giugno ore 9.30-13.00/15.00-19.00

Sabato 10 giugno ore 9.30-12.30

MalpensaFiere Via XI settembre, 16 – Busto Arsizio (VA)