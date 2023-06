Agesp mette in guardia i cittadini: “Attenti alle false informazioni, sono truffe”

Agesp Energia, gestore di servizi gas ed energia elettrica, rende noto di aver ricevuto da parte di propri clienti diverse segnalazioni in merito a chiamate di call center di altre società di vendita gas che stanno diffondendo false informazioni su Agesp Energia srl.

«Tali operatori, in maniera aggressiva e non veritiera, cercano di convincere l’utente sulla cessata attività di Agesp obbligando lo stesso a sottoscrivere un nuovo contratto con un’altra azienda di vendita gas – spiega l’azienda – In tale prospettiva, tenuto conto della concorrenza sleale attuata dai sopra citati call center, si invitano i clienti a non fornire informazioni riguardanti il proprio contratto di fornitura di gas o di energia elettrica né copia delle proprie bollette».

Le attività di AGESP Energia proseguono regolarmente.

In caso di dubbi o per qualsiasi ulteriore informazione chiamare il Numero Verde Gratuito 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00.