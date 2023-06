Al regista Marco Tagliabue il premio Filippo Bossi, una serata a Villa Puricelli a Bodio Lomnago

L’Associazione culturale Amici di Filippo propone la 14ª edizione del Premio Filippo Bossi, che si terrà sabato 17 giugno 2023 alle ore 21.00 presso il Salone di Villa Puricelli a Bodio Lomnago.

Questo prestigioso premio, organizzato in memoria dell’amico Filippo, scomparso nel 2006, celebra il suo talento nel documentare la vita attraverso l’immagine filmica. Filippo Bossi ha trasformato la sua passione in un lavoro di successo, collaborando con importanti emittenti televisive nazionali e internazionali.

Il premio del 2023 sarà assegnato a Marco Tagliabue, un talentuoso redattore e regista che dal 2000 lavora per RSI, la Televisione Svizzera. Tagliabue si è distinto per la sua capacità di creare immagini asciutte ed essenziali, che funzionano perfettamente per narrare storie documentarie e di taglio cronistico.

Il Premio Filippo Bossi è riconosciuto come uno dei premi più prestigiosi nel campo dell’immagine documentaristica. La manifestazione, giunta alla sua 14ª edizione, rappresenta anche un importante momento di ritrovo per gli amici di Filippo e per il Consiglio dell’Associazione che, con questa occasione, desidera onorare la memoria del suo caro amico, nonché promuovere la diffusione di opere cinematografiche di qualità che sappiano comunicare, stupire e documentare.

La cerimonia di premiazione sarà condotta da Sara Magnoli, giornalista e scrittrice. Sarà un’occasione per celebrare il valore dell’immagine filmica come strumento di testimonianza e comunicazione, nonché per rendere omaggio a Marco Tagliabue per le sue eccezionali contribuzioni nel campo dei documentari e dei dossier d’inchiesta. Alla serata saranno presenti Walter Capelli, noto fotografo azzatese autore del premio che sarà consegnato a Tagliabue, e il vignettista Tiziano Riverso.

La 14ª edizione del Premio Filippo Bossi rappresenta anche un segno tangibile di speranza e rinascita dopo un periodo difficile per tutti, quello del Covid che aveva costretto gli organizzatori a ripiegare su un evento in streaming. Questa volta la manifestazione si svolgerà in presenza, suggellando definitivamente il superamento delle difficoltà incontrate di recente: il pubblico non avrà accesso ai saloni della Rsa, ma sarà accolto in un’ala riservata. La manifestazione aggiungerà un’altra stella prestigiosa al già ricco Palmarés del premio, consolidandone ulteriormente la sua importanza nel panorama cinematografico e documentaristico.

Il vincitore

Marco Tagliabue fino al 1999 ha lavorato in Italia come montatore e assistente alla regia freelance in pubblicità, videoclip e corporate film. Ha vinto nella categoria montaggio il New York Corporate Film Festival (2000) e due volte il premio Milano Mediastars (2000 e 2001). Dal 2000 lavora per RSI come redattore e regista di reportage e documentari. Finalista nel 2011 con “Soldi Sporchi” al XVII Premio giornalistico Ilaria Alpi di Riccione IT. Premio Giuria Giovani al IV Festival Visioni dal Mondo (Milano IT 2018) con “Mauro da Budelli”

Filmografia principale

EITAN È TORNATO A CASA (2023) FUGA DA KIEV (2022) COLPEVOLE DI STUPRO (2022) ROMPERE IL SILENZIO (2021) IL PADRINO E LO SCRITTORE (2021) MEA CULPA, CORRUZIONE IN VATICANO (2021) COVID 19: MILANO TUTTI A CASA (2020) DECIO CAVALLINI…RIPOSO! (2020) LA STRATEGIA, IL CASO NOVARTIS (2019) MAURO DA BUDELLI (2018) DANIELA È PARTITA (2017) MORTE ACCIDENTALE DI UN NOTAIO SVIZZERO (2016) MATTMARK, NEVE E GHIACCIO (2015) SOTTO TIRO – VITE SOTTO SCORTA (2014) AMMAZZARE STANCA (2012) IL DOLORE PIU’ GRANDE (2011) NEL NOME DEL PADRE- SEQUESTRI DI PERSONA (2011) L’ONORE DEL SANGUE (2010) SOLDI SPORCHI (2010)