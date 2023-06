Comune, parrocchia e asilo di Albizzate uniscono le forze per organizzare l’estate dei più piccoli

La scuola è finita e per organizzare le attività dei più piccoli il Comune, la parrocchia e l’ente morale asilo uniscono le forze in una staffetta che garantirà diverse settimane di impegno educativo durante l’estate per le fasce dell’infanzia.

Si comincia già il 12 giugno con l’inizio dell’oratorio estivo all’interno degli spazi della parrocchia di Albizzate. Si tratta di quattro settimane di attività dalle 9 alle 17 e con la possibilità, grazie alla collaborazione del Comune, di approfittare anche del pre-oratorio dalle 7.30 alle 9 per le famiglie che dovessero avere esigenze lavorative. Le attività dell’oratorio sono in centro paese per le elementari mentre quelle per i giovani delle medie saranno ad Albusciago.

Con la fine dell’oratorio estivo al termine della prima settimana di luglio, secondo la staffetta coordinata dall’amministrazione comunale, avrà inizio il Crea, il progetto educativo estivo per i più giovani che si svolgerà sempre all’interno degli spazi dell’oratorio in due momenti: le prime tre settimane fino al 28 luglio per poi riprendere altre due settimane tra la fine di agosto e l’inizio della scuola.

Proprio sul progetto Crea il 19 giugno alle 18.30 si terrà una serata informativa in sala Piotti durante la quale partirà la raccolta delle iscrizioni.

Infine, un elemento di novità di quest’anno sarà la collaborazione allargata con la fondazione dell’ente morale asilo. Le attività estive della materna, per tre settimane a luglio, saranno aperte anche ai bambini non frequentanti, fino a esaurimento delle iscrizioni.

A presentare il progetto c’erano il sindaco Mirko Zorzo insieme all’assessore all’Istruzione Cinzia Trombino, al viceparroco don Enrico Medeghini, all’educatore professionale Luigi Giorgetti e a Gianpiero Bertagna della “Fondazione scuole per l’infanzia asilo di Albizzate”.