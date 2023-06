Dopo la frana riapre la strada di collegamento con la frazione di Orascio a Maccagno

La strada che collega la frazione Orascio con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, chiusa a causa di una frana dovuta al maltempo, sarà riaperta al traffico dalle 20 di mercoledì 7 giugno.

La frazione di Orascio, situata sulle alture del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, nella provincia di Varese, era stata bloccata a seguito di una frana causata dalle avverse condizioni meteo. Le forti piogge di questa notte hanno infatti determinato lo smottamento di una parte della carreggiata, causando l’interruzione del transito stradale e conseguenti problemi per la mobilità dei residenti e dei turisti.

Dalle ore 20 di questa sera, tuttavia, la strada torna percorribile. Secondo l’ordinanza diramata dal Comune, è ripristinata la circolazione stradale da e per Orascio, ma con un flusso a senso unico alternato.

Tuttavia, è stata stabilita un’eccezione per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per i quali rimane vietato il transito. Tale limitazione è stata introdotta per garantire la sicurezza del tracciato stradale, ancora delicato a causa delle recenti condizioni meteorologiche.

L’ordinanza prevede anche che la circolazione veicolare possa essere nuovamente sospesa in caso di ulteriori allerte meteo ufficiali (colore giallo) e/o in caso di condizioni meteorologiche avverse.