Estate di attività, giochi e laboratori nel parco di Villa Mirabello a Varese con Z Summer Vibes

Ritorna l’iniziativa estiva che porta nel parco di Villa Mirabello attività, esperienze e momenti di socialità dedicati ad adolescenti e preadolescenti, all’interno di uno dei luoghi del tempo libero preferiti dai giovani. L’iniziativa, promossa dal Comune di Varese grazie alla collaborazione di associazioni e realtà cittadine, parte dal 13 giugno e fino al 20 luglio propone ogni martedì e giovedì una serie di attività rivolte a ragazzi e ragazze dai 15 ai 20 anni. Il progetto si chiama Z-Summer Vibes, nome scelto dai ragazzi stessi tramite sondaggio, e propone laboratori di pittura, giochi, teatro e sport.

“Torna un’iniziativa che è resa possibile grazie alla collaborazione di tante realtà e associazioni che già lavorano sul territorio con ragazzi e ragazze, un progetto che nasce con l’intento di offrire occasioni di condivisione, svago e formazione a ragazzi e ragazze in una fascia di età delicata come quella dell’adolescenza – spiega Francesca Strazzi, consigliera delegata alle Politiche per gli adolescenti – In questi anni abbiamo inoltre attivato un tavolo di lavoro permanente per ampliare l’offerta e creare continuità di proposte”.

Le attività sono gratuite e si svolgono nel parco di Villa Mirabello. Le realtà coinvolte sono WG ART, M.Art.E, Totem, Controvento Trekking, Karakorum, Avis, mentre la cooperativa Naturart sarà presente per il coordinamento delle attività e coinvolgimento di ragazzi e ragazze. Sono previste poi attività anche nel mese di settembre. In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno nell’oratorio S.Vittore.

PROGRAMMA Z_SUMMER VIBES

Martedì 13 giugno

16.00 – 18.00 Workshop di paint over a cura di WG ART

Giovedì 15 giugno

16.30 -18.30 Chi sono e cosa vedo attraverso il mio smartphone, a cura di M.Art.E

15.30 -18.30 Un gioco al giorno, a cura di Totem

Martedì 20 giugno

15.30 – 17.30 Tutto è permesso, Laboratorio di Teatro e Maschere, a cura di Karakorum

15.30 – 18.30 Orientarsi in natura. La mia mappa, a cura di Controvento Trekking

Giovedì 22 giugno

16.30 – 18.30 Chi sono e cosa vedo attraverso il mio smartphone, a cura di M.Art.E

15.30 -18.30 Un gioco al giorno, a cura di Totem

Martedì 27 giugno

15.30 – 17.30 Tutto è permesso, Laboratorio di Teatro e Maschere, a cura di Karakorum

15.30 – 18.30 Torneo di basket, a cura di Avis

Giovedì 29 giugno

16.30 – 18.30 Chi sono e cosa vedo attraverso il mio smartphone, a cura di M.Art.E

15.30 – 18.30 Un gioco al giorno, a cura di Totem

15.30 – 18.30 Torneo di basket, a cura di Avis

Martedì 4 luglio

15.30 – 17.30 TUTTO È PERMESSO Laboratorio di Teatro e Maschere, a cura di Karakorum

15.30 – 18.30 Natura alla cieca, a cura di Controvento Trekking

15.30 – 18.30 A suon di basket, a cura di Cisv

Giovedì 6 luglio

16.30 – 18.30 Chi sono e cosa vedo attraverso il mio smartphone, a cura di M.Art.E

15.30 – 18.30 Un gioco al giorno, a cura di Totem

Martedì 11 luglio

15.30 – 17.30 TUTTO È PERMESSO Laboratorio di Teatro e Maschere, a cura di Karakorum

16.00 – 18.00 Workshop di paint over a cura di WG ART, presso oratorio S.Vittore in collaborazione con Happiness

15.30 – 18.30 Cellulari e natura. iNaturalist, a cura di Controvento Trekking

15.30 – 18.30 Torneo calcio balilla paralimpico inclusivo

Giovedì 13 luglio

dalle 16.30 alle 18.30 Chi sono e cosa vedo attraverso il mio smartphone, a cura di M.Art.E

dalle 15.30 alle 18.30 Un gioco al giorno, a cura di Totem

Martedì 18 luglio

dalle 15.30 alle 17.30 TUTTO È PERMESSO Laboratorio di Teatro e Maschere, a cura di Karakorum

dalle 16.00 alle 18.00 Workshop di paint over a cura di WG ART

Giovedì 20 luglio

dalle 16.30 alle 18.30 Chi sono e cosa vedo attraverso il mio smartphone, a cura di M.Art.E

dalle 15.30 alle 18.30 Un gioco al giorno, a cura di Totem

E’ gradita prenotazione per le attività tenute da M.Art.E: marte.infosocial@gmail.com – tel 375 614 0546