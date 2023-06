Kroytor e Matteini trionfano nell’8° Memorial Gianoli per esordienti

Iaroslav Kroytor e Samuele Matteini sono i vincitori dell’ottava edizione del Memorial Sandro Gianoli, competizione per i corridori di categoria Esordienti che si è disputata nell’arco di quattro diverse prove l’ultima delle quali in programma domenica 4 giugno a Besnate. (foto G. Azzimonti)

Kroytor, tesserato per la S.C. Orinese si è imposto nella graduatoria finale degli Esordienti Secondo Anno mentre Matteini, che gareggia con i colori della Equipe Corbettese, ha vinto quella del Primo Anno. Per quest’ultimo è stata decisiva la vittoria nella gara di Besnate, organizzata dal GS Prealpino con in palio il 22° GP Guardian Angels e il 5° Trofeo Ites Com.

Matteini si è imposto sulla distanza dei 36 chilometri su Alex Rey Bramati (Besanese) e Riccardo Dalola (Brugherio Sportiva); la prova del Secondo anno (46,5 Km) è invece stata appannaggio di Lorenzo Milani della Cicli Fiorin davanti a Mirko Nembrini (Gazzanighese) e a Michele Berardi (Fausto Coppi).

Il Memorial Gianoli ha messo in palio anche i trofei per le società: la classifica dei Primo Anno ha visto primeggiare l’Equipe Corbellese mentre quella dei Secondo Anno è stata vinta dal G.S. Prealpino.

CLASSIFICA FINALE 8° MEMORIAL SANDRO GIANOLI

Esordienti Primo Anno G.P. Pi.Erre Sport Busto Arsizio

1) Samuele MATTEINI (Equipe Corbettese) 60 punti; 2) Andrea Segato (Lavena Coop Ponte Tresa) 50; 3) Leonardo Previati (Orinese) 35.

Esordienti secondo anno – Gran Premio Cartotecnica Graziella

1) Iaroslav KROYTOR (Orinese) 41 punti; 2) Pietro Crugnola (Busto Garolfo) 35; 3) Riccardo La Scala (Prealpino) 33.

Classifica per società Gran Premio All4Cycling

Primo anno: 1) Equipe Corbettese 79 punti; 2) Lavena Coop Ponte Tresa 56; 3) Società Ciclistica Orinese 51.

Secondo anno: 1) Gruppo Sportivo Prealpino 50 punti; 2) Busto Garolfo 48; 3) Società Ciclistica Orinese 47.