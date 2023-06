La magia della danza dei ragazzi del coreutico Bausch incanta il teatro Sociale di Busto Arsizio

I ragazzi del liceo coreutico Pina Bausch hanno trasformato il Teatro Sociale di Busto Arsizio in un regno incantato, martedì sera. La danza ha, ancora una volta, dato prova della sua magica capacità di narrare storie di incredibile attualità avvicinando passato e presente con armonia e grazia.

Le coreografie si sono susseguite per narrare la ricerca di un principe per la sua principessa, accompagnato e supportato da diversi personaggi – quali una Fata dei desideri, una Regina con i suoi topi- e superando varie corteggiatrici e pretendenti, non ultime tre Mademoiselles e la loro austera Madre. Il tutto utilizzando come “prova della scarpetta” un tablet, in grado di sbloccarsi solo con il tocco della vera amata.

Gli studenti hanno potuto così cimentarsi nell’arte della pantomima, con l’indispensabile supporto dei propri docenti di danza Francesco Posa, Laura Tumiati, Michela Morelli, Angela Perrino e Ilaria De Santis e con il prezioso aiuto dei pianisti accompagnatori: Corinna Sinigaglia, Leonardo Locatelli, Irene Gaggioli, Salvatore Tirone e Giorgio Spelta.

Decisivi sono stati i consigli e le indicazioni dell’ètoile Luciana Savignano che ha impreziosito lo spettacolo con la sua inconfondibile impronta artistica. La storia ha saputo catturare l’immaginazione del pubblico di tutte le età, offrendo un messaggio di fiducia nel destino e nella ricerca dell’amore autentico. È stata una vera e propria celebrazione dell’importanza di seguire i propri sogni e di credere che ogni persona meriti il proprio lieto fine.